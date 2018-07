Havas Group develó 6 claves del futuro del retail

Marketing

23-07-2018 Seis startups presentaron sus propuestas para mejorar las experiencias de usuarios a través de tecnologías de automatización, delivery y predictibilidad

presentaron sus propuestas paradiferentesde usuarios a través de diferentes

La presentación estuvo a cargo de Martín Pietragalla, Director de Estrategia y desarrollo de producto; y de Nicolás Cáceres, Data Strategist, ambos de Havas Group Argentina.

El evento se realizó el marco de XVIII Havas, una iniciativa que apoya a organizaciones con una apuesta fuerte en innovación, publicó totalmedios.com.

La agencia parte de la premisa de que aplicar nuevas tecnologías a los negocios suele tomar 18 meses. Con la idea de ayudar a reducir esa brecha, invitaron a empresas que se destacan en implementación de innovaciones tecnológicas para que cuenten de qué manera se puede ayudar a generar experiencias de usuarios únicas en tiendas tanto físicas como online.

A su vez, los representantes de Havas resaltaron la importancia de que el retail ya no se trata sólo de la venta de productos, sino también de la oferta de experiencias diferenciales.

Las empresas que participaron fueron:

Spectro

Realiza mediciones del flujo de personas en los stores. Mapa de calor y tiempo de permanencia para generar oportunidades que mejoren la experiencia del usuario.

El Retail está atravesando un cambio de paradigma, para asegurar el crecimiento sostenible las marcas deben converger hacia la omnicanalidad, unificando el mundo offline con el online.

Spectro utiliza sensores IOT para digitalizar espacios comerciales, brindando Analítica Avanzada que habilita la mejora continua de experiencias de los consumidores y del rendimiento del negocio.

Actualmente, acompañan a sus clientes en sus procesos de transformación, digitalizando sus canales offline y ayudándolos a migrar hacia el nuevo modelo Retail.

Brandtrack

Las marcas cada vez se preocupan más por generar experiencias únicas dentro de sus puntos de venta, y la música es una de las variables que ayudan a potenciarlo.

¿Pero cuál es la música que mejor impactará y cuáles son las canciones que se deberían evitar para no molestar a los clientes?

En Brandtrack, los negocios cuentan con una selección musical personalizada que se adapta al tipo de marca y perfil de consumidor.

Las playlists son diseñadas de tal forma que a cada horario del día le corresponda una selección única.

Además, Brandtrack provee el servicio a través de una app que permite reproducción offline y cuenta con un panel de control desde donde se pueden controlar que en todas las ubicaciones se esté ejecutando la aplicación.

Por último, también la app cuenta con la posibilidad de programar la inclusión de avisos publicitarios y de segmentar las playlists para que distintas zonas geográficas tengan música diferenciada.

Según informó la compañía, su objetivo es lograr ayudar a sus clientes para que la música deje de ser una mera decoración ambiental y pase a convertirse en un aliado estratégico del negocio, a través de la implementación de business intelligence al proceso de selección musical.

Gracias a la integración con empresas que miden el comportamiento de los clientes, en Brandtrack están desarrollando un sistema de machine learning que aprende de forma automática, seleccionando de forma inteligente las canciones que mejor performan y quitando las canciones que no logran el objetivo.

Actualmente, cuenta con clientes en toda Latinoamérica y España, y en el 2019 proyectamos iniciar actividades en USA e Inglaterra.

Infinia

Infinia aporta Data e inteligencia a las decisiones de Marketing.

La Data no es un fin, sino un medio que sirve para mejorar el conocimiento de las audiencias y generar mejores resultados.

Te puede interesar Disrupción en publicidad digital y la Blockchain

Infinia apunta a la realidad tanto digital como física de los usuarios: cada 5 minutos conoce dónde se mueve cada persona. Según informó la firma, en la Argentina conoce a 22 millones de argentinos.

Pero la DATA no solo sirve para segmentar, sino para dar visibilidad al comportamiento de los usuarios tras el impacto publicitario, permitiendo así, conocer cuáles son las audiencias que mejor responden a los mensajes de los anunciantes.

Aporta reportings cualitativos de cualquier campaña digital o convencional. Y pone a disposición de cualquier anunciante la omnicanalidad del usuario, permitiendo atribuir de una manera real la aportación de cada medio al comportamiento de su usuario.

Infinia nació como una plataforma full stack que permitía a los anunciantes y agencias activar data a campañas de medios digitales.

Hoy es mucho más: se convirtió en una plataforma de planificación de audiencias on y off que permite dirigir el objetivo de los anunciantes hacia la medición real del comportamiento de los usuarios independientemente de si son medios convencionales o digitales.

No son solamente un DMP sino una plataforma que aporta insights para la toma de decisiones de marketing. Pueden medir cuánto es el tráfico a tienda provocado por una campaña de mobile o de desktop o de exterior convencional.

Tambien, cómo reaccionan frente a la competencia aquellos usuarios que reciben el impacto publicitario.

En Infinia trabajan con datos reales almacenados diariamente desde el dispositivo que está más cerca del ser humano: su smartphone.

Foster

Surgió de una premisa: mejorar la calidad de vida de la gente.

Según relataron, se dieron cuenta de la gran oportunidad que tenían en el mundo gastronómico de mejorar la experiencia de usuario en su totalidad mediante tecnología aplicada.

Lo que lograron mejorar fue la experiencia de pedido y compra, permitiendo que los usuarios puedan realizarlo a su manera y con sus tiempos a través de una terminal de autoservicio y luego retirar el mismo de una pared de boxes automatizados donde se asigna un box a cada persona con su nombre y la descripción de los platos elegidos.

Gracias a la implementación de diferentes sistemas pudieron desarrollar una experiencia de usuario totalmente automatizada y sin interacción con gente. Lograron despachar pedidos en menor tiempo y reducir al mínimo los errores. De esta manera los clientes pueden hacer y retirar su pedido muy rápido para poder disfrutar de su tiempo a su manera.

Su plan es hacer crecer Foster, seguir haciendo Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar aún más la experiencia del cliente y abrir nuevas sucursales en el futuro cercano.

Packasap

Para las tiendas online es un problema central gestionar eficientemente el envío de los pedidos. Hay muchas variables a coordinar para que la entrega sea efectiva: tiempo y forma de envío, lugar y horario de la entrega y a pesar de todos los esfuerzos, muchas veces no se llega a concretar la entrega en la primera visita al cliente.

En este contexto, y frente al acelerado aumento del comercio electrónico, la logística está profundamente ligada al vínculo de la marca con el comprador. Es el momento en el que el cliente sonríe o no, es una experiencia directa con la marca y el peso es tal, que un mal envío puede representar un cliente menos.

La red de entregas PackAsap permite a los retailers ofrecer puntos de pick up para sus clientes y tiene como objetivo simplificar la entrega del producto con especial foco en la satisfacción del cliente.

Por eso, las ubicaciones están pensadas estratégicamente para que sean entornos seguros, cómodos y con amplio horario de atención. La prioridad es la conveniencia del usuario para que pase por su paquete "on the go" sin tener que desviarse de su rutina cotidiana. Pasa con el código de retiro por el eLocker elegido, y en segundos tiene la compra en sus manos.

En esta segunda parte del 2018, buscan expandir la red en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, alcanzando los 50 puntos de servicio, y cerrar los primeros acuerdos de franquicia en el interior del país, con foco en las ciudades de Córdoba, Rosario y Mendoza, acompañando el crecimiento de nuestros clientes actuales y la incorporación de nuevos clientes.

Treggo

Son el "uber" de los envíos y cerraron deal con Mercado Libre.

Su foco está en B2B y prometen entregas en 1 hora. Ya sea en bici, moto, auto.

Es una plataforma digital que resuelve la problemática actual de logistica para empresas, ecommerce e individuos ofreciendo envíos urbanos en 1 hora las 24 horas del día los 7 días de la semana, en moto, auto o minifletes, con seguimiento en tiempo real y una firma digitalizada como confirmación de entrega.

Utilizando un algoritmo refinado que trabaja tomando la geolocalización de los mensajeros y clientes permite asignar automáticamente un mensajero en 1 minuto para cada envío.