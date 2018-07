Daniel Funes de Rioja: “De la historia de pérdida del desarrollo que tenemos no se vuelve en 24 horas”

Economía

27-07-2018 El presidente de la COPAL y vice de la UIA está al frente del B20, el capítulo de los negocios del G20. Por qué considera que hay que poner foco en la economía digital y en las destrezas de los trabajadores. Su mirada sobre el sindicalismo. Y la trama borgeana en la que está sumida la Argentina

Además de ser uno de los referentes máximos de la Unión Industrial Argentina y presidir la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja ostenta por estos tiempos el cargo de director del B20, el grupo de afinidad del G20, a cargo de llevar la palabra de la sociedad civil respecto de los negocios.



Entre los diversos temas que toca ese grupo aparecen la corrupción, el comercio, la economía digital. En el último encuentro, previo a la Cumbre de Economía y Finanzas del G20, el foco estuvo puesto en la corrupción. Más allás de los pronunciamientos sobre este tema, el directivo se explayó, en diálogo con iProfesional, sobre la digitalización que, en su parecer, representa "un gran desafío y un gran miedo" pero que es necesario que las dirigencias comiencen a cambiar su mentalidad sobre este proceso, y sobre el presente y futuro de la Argentina.

-¿Qué acciones necesitan activarse en la Argentina para que lucha contra la corrupción haga carne?

-En primer lugar, tomar concencia de que este es un problema real. En segundo, que no atañe sólo a temas de infraestructura, porque hay muchas fuentes de corrupción y fuentes de corruptela que llevan a la corrupción. El tercer aspecto es que esto atañe a todos los sectores de la sociedad. Esto de que es un problema del Estado y de las grandes empresas, y que no me llega a mí, no es así.



Una gran empresa puede estar afectada por la corrupción en distintos eslabones. Pero si a un empleado alguien le abre una cuenta bancaria y le depositan dinero, está claro que está pasando algo. Esta cadena de responsabilidad en la que uno está involcrado tiene que estar clara porque involucra a toda la sociedad. Si nosotros queremos ética pública necesitamos ética privada. Si es que queremos ser respetados como país y que la inversión que llegue no sea de aventureros, no sea un culebrón donde el que es malo es malo en todo, y los demás somos buenos.

-¿Sobre qué temas rondarán las conclusiones finales del B20?



- En sus ocho grupos de trabajo va a producir recomendacones además de los temas transversales como los de género, corrupción. Entre los de mayor impacto relevante creo que los de comercio inernacional va a estar al tope de las preoucpaciones. El B20 ya tomó postura en favor del multilateralismo, el fortalecimiento de la OMC (Organización Mundial del Comercio), el estímulo a que se completen las normas para resolución de conflicto lo más dinámica e inmediata posible, y que la economía digital tenga su capítulo y espacio. Porque lo que nace anómico va modelando situaciones que luego son distorsivas.

-¿En economía digital el tema pasa por abordar el pago de los tributos o abarca otros aspectos?



- Creo que hay interacciones con los sistemas financieros que tienen que ser contempladas, que han sido discutidas por expertos, pero me parece que hay diversas facetas del tremeno desarrollo de la economía digital que va a tener impacto no sólo en la vida productiva sino en la vida de todos nosotros. Y también en la sustittución de la inteligencia artificial (IA) que requiere una visión y una decantación y una absorción cuando correspondiere del tema de normas, estándares y del tema fiscal también.

- Si traemos la economía digital a la Argentina, en un contexto donde el Gobierno impulsa la conectividad, y la digitalización impacta en los mercados, en los negocios, y también en el mercado laboral, tal como lo mencionó en el marco de las discusiones del L20 (trabajo). ¿Los sindicatos argentinos están a la altura de las nuevas respuestas que exige la economía digital?

-En una conversación que tuve con la primera ministra alemana Angela Merkel, dijo que la digitalizción es un gran desafío y es un gran miedo. El miedo es natural, la resistencia y el miedo. He llegado a escuchar a gente cuestionar para qué se crearon cajeros automáticos que remplazan a trabajadores.

El mundo digital ya es un hecho, no se puede parar, como tampoco la primera, la segunda y la tercera revolución industrial. Estamos en la cuarta. El primer desafío es entrar en la sociedad del conocimiento y para ello la educación es fundamental. Por eso en tema empleo le hemos puesto énfasis en nuestra task force a un hombre de empresas y de educación en empresas como es Martín Migoya, para encarar esta transformación (N. de la R.: Migoya es el CEO de Globant).

- ¿Cuál es su expectativa?

- Pretendemos inducir a este cambio de mentalidad de todos los sectores necesarios, líderes sindicales. Somos las dirigencias las que tenemos que adaptarnos al nuevo mundo. Porque un país que tiene 35% de informalidad, más de un millón de NI-NI donde el trabajador de baja capacitación está condenado a empleos de baja calificación o a la informalidad. ¿Qué pretendo? Que cuando alguien tenga que decir dónde instalar una planta piense en la Argentina. No por los beneficios impositivos, sino por la calidad de su capital humano. Es el círculo virtuoso. Creo que el mundo de los servicios es cada vez más importante. Hay una prolongación de la expectativa de vida que lleva a crear más servicios. Ese mundo lleva a captar esta situación.

Funes de Rioja detalló que el agro evolucionó como pocos sectores hacia la informatización. Y refirió al uso de drones con sensores, dotados de capacidad para impartir órdenes en campo, como un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías ayudaron a un mejor desarrollo. Porque el campo no se achicó, aseveró, sino que, por el contrario, creció.

La de economía digital y las implicancias laborales, fue la pregunta en la que más se extendió el dirigente. Recordó que, cuando el ex secretario de Trabajo durante el Gobierno de Bill Clinton, Robert Reich estuvo en la Argentina, enfatizó que la seguridad en empleo está en las destrezas, en las habilidades y en los oficios de las personas, más que en la ley.

-Hace unos días manifestó la necesidad de trabajar en el largo plazo, el presidente ratificó el rumbo y aseguró que lo peor ya pasó. ¿Lo peor ya pasó?

-Creo que estamos frente a un mundo de turbulencias no solo financieras sino comerciales. Estuve hace poco más de un mes en la cumbre de San Petersburgo a donde llegaron Vladimir Putin, Emmanuel Macron, Christine Lagarde, el primer ministro japonés Shinzo Abe, el viceministro chino y el rey de Arabia Saudita entre las principales figuras. Yo era el único argentino. Quedó claro que las turbulencias que estamos sufiriendo países como Argentina, Rusia, Turquia, pueden darse. Luego les pregunté qué opinaban de Argentina, y uno de ellos me dijo: "Por primera vez Argentina cumple".

Argentina tiene una historia de defaults centenaria. Y 60 años de inflación alta, fuera de control. Nací, vivi, y progresé montado en la ola inflacionaria hasta que la hiperinflación nos hundió. De una historia de default , de deuda y de no cumplimiento de compromisos internacinoales, de una historia de inflación, de pérdida del desarrollo que tuvimos en algún momento, no se vuelve en 24 horas.

Porque esto implica un proceso de consolidación institucional, de recuperación de los valores no sólo de una economía de mercado sino también porque el progreso, la permeabilidad ascendente de la Argentina estaban basadas en el trabajo. Hemos perdido mucho. De eso nos tenemos que recuperar para ser un país creible. Hoy no lo somos, estamos en camino de serlo. Estamos en el camino de país emergente, que es mirado con más recelo. Cuando hay miedo los capitales se fugan, sobre todo los financieros.

- Y esta historia de incumplimiento es lo que explica que la Argentina sea el país más golpeado en el actual contexto...

- Está siendo uno de los países más golpeados. No sé si es el más golpeado. A Turquía le pegó también muy fuerte. Tal vez hacia adentro el impacto sea más fuerte. No creo que estemos solos en esta primera línea. No me consuela eso ¿eh?

- Este proceso está dejando mucho daño, más pobreza, más urgencias más manifiestas. ¿Cómo sigue esta historia?

- Estoy convencido que en el largo plazo Argentina tiene que seguir camino de inserción en el mundo, ser competitivo, eficiente, calificar sus recursos humanos, y tener una red para contener a los que tiene que contener. Hace décadas que vivimos nada más que de corto plazo, y si no hay proyecto de mediano y largo plazo no es posible superar el corto plazo.



Si vamos a un modelo donde los valores son inversión para producción, para competitivdad, para empleo en el sistema formal y nos ponemos de acuerdo en que ese es el círculo virtuoso, entonces las penurias de corto plazo se transitan de manera diferente. De cualquier manera hay que proteger más a los que están peor, está claro.

Creo que lo tenemos que trabajar en estos meses es cómo mitigar los efectos de la crisis no sólo a los más vulnereables socialmente, sino también a los más vulnerables económicamente como las pyme, las economías regionales, para que estas crisis no los maten. Sufrir, vamos a sufrir todos pero que no nos mate.

- Tenemos un dólar volátil que trata de contenerse es con tasas altas, y entonces aparecen las pyme que con esas tasas pueden producir, sin olvidar un contexto donde la industria funciona al 60%. ¿Cómo se sale de este círculo?



- No tengo la respuesta a ese dilema, porque ese es el dilema. No se puede dejar atrasar al dólar. Creo que la trama argentina es borgeana en este esquema. No lo puedo contestar yo. Ayer en la Bolsa (de Comercio) y hoy conversábamos de la necesidad de una ingeniería que tiene que tener ciertos conceptos. Acá es muy fácil ser apocalíptico porque así se sale en la tapa del diario, no se equivoca, pero en realidad muchas veces lo que se hace es la autoprofecía cumplida. Se empuja tanto la situación que la creen y pasa eso. Creo que hay que revertir esa autoprofecía.

- Cree que se puede cambiar...



- En la Argentina los fundamentals están muy dañados, no sólo los financieros sino también los sociales. Creo que una cosa es ser realista, y otra es ser apocalíptico. Lo apocalíptico vende mucho pero daña la posibilidad de una recuperación, por lo menos de la manera en que uno pretende.

Si uno va al interior, a la pyme, a la economía regional, es mucho más madura y serena que los que vivimos en las megalópolis, que tenemos otros stresses. Somos nosotros mismos los que bajamos la guardia y creemos que esto es irreversible. Hay países que han salido de situaciones mucho más dramáticas, con un costo enorme en vidas. La Argentina no tiene esos traumas sociales ni bélicos, pero tenemos interrogantes muy serios que tenemos que resolver entre los argentinos.