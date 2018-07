El club de "Luna de Avellaneda" otra vez al borde de la quiebra por los tarifazos

Actualidad

23-07-2018 A dos años de recibir una factura de electricidad casi imposible de afrontar, la institución pelea cotidianamente con servicios onerosos y falta de apoyo

El, que se hizo famoso por ser donde se rodó la película, de Juan José Campanella, vuelve a ser noticia porque no puede afrontar la sumas exorbitantes de las facturas que le llegan post. Dos años atrás le había llegado una factura de luz de $8.713. Hoy, le vienen. Se trata de montos muy elevados para la caja que maneja un club de barrio, informó Big Bang News.

“Si siguen estos números, no se va a poder sostener, ¿quién va a poner esa plata?”, se preguntaba en 2016 la tesorera Liliana Reboredo en diálogo con el diario Clarín. el interrogante se extendió hasta hoy.

Es que el dinero, casi en su totalidad lo siguen aportando los socios: actualmente, la cuota de $80 no sólo debe pagar las cuentas sino también los sueldos de los empleados de Juventud Unida.

“El nuevo problema es el agua: se paganconuna vez por semana”, explicó a BigBang la presidenta del club , Iris Pardal.

Hasta ahora, el Gobierno nacional le ofreció al club devolverle el 40% de lo pagado en electricidad a fin de cada año, medida anunciada por Mauricio Macri en un acto oficiado en su cancha de básquet. Sin embargo, conseguir el reintegro no es tan fácil, según ralata Pardal.

“Al trámite del 2016 lo comencé en noviembre y me lo pagaron en marzo del año siguiente. De ahí en adelante, no me pagaron más nada: si bien aceptaron todos los papeles del ejercicio 2017, aún no lo reintegraron”, indicó la presidenta de Juventud Unida.

Te puede interesar Mauricio Macri sale a vender propiedades para recaudar $11.000 millones

De vez en cuando, la voluntad aislada de algún dirigente político suma algún beneficio para el club.

Por ejemplo, el desempeño del equipo de patinaje artístico atrajo la atención de Jésica Cirio, fan de esa disciplina, y de su marido Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, distrito donde esta ubicado el club.

Ante la crisis que provocó la exponencial suba de las tarifas, el jefe comunal decidió colaborar con la institución instalando luminaria led con el objetivo de reducir el consumo de electricidad.

Algunas fotos de anoche en la increíble muestra de fin de año de patín, del club Juventud Unida de Llavallol! pic.twitter.com/xm34FpvtE7 — Jesica Cirio (@jescirio) 19 de diciembre de 2016

Pero no fue más que un parche. Por eso, Pardal cuenta que ahora “el nuevo problema es el agua". "Se pagan $11 mil por mes con ocho inodoros y baldeando la cancha una vez por semana”, indicó.

El caso de Juventud Unida simplemente refleja lo que sucede en muchos clubes de barrio, aquellos espacios de contención social que hoy se ven en riesgo por la política tarifaria.