El BMW 320i Sport, ahora a u$s46.900

25-07-2018

Eles el modelo que creó el segmento de losy en esta categoría es un ícono desde ya hace más de 40 años.Entretanto, seis generaciones de modelos de la Serie 3 de BMW han marcado las pautas en relación aly acertado; además, esta serie de la marca ha logrado despertar emociones con unperfectamente. Elde la Serie 3 de BMW, es ahora más atractivo que nunca, gracias a su diseño más nítido, a su avanzaday a sus modernos y eficientes motores de. Pero también por su valor actual. El BMW tiene 320i Sport tiene durante julio y hasta fines de agosto, unasobre su precio de lista al público (u$s51.900), quedando con unAdemás, podes disfrutar de tu BMW Serie 3 con-sin cargo- por 4 años o 60.000 km (lo que ocurra primero). Este Paquete BSI es independiente de la Garantía contractual de la unidad de 3 años/200.000 km (lo que primero ocurra). Por último, BMW Financial Services, Financiera de BMW Group Argentina, ofrece una, totalmente en pesos con una tasa fija durante todo el plazo. Cuenta además con una cobertura de seguro bonificada al 50% logrando así unapara cualquier cliente de la marca. Para más información sobre el BMW 320i Sport, los interesados pueden contactarse con los- A. Santos S.A.: Pilar, Pcia De Bs. As. Tel: 02320-400269.- AutoFerro: CABA. Tel.: 4106-9350.- Auto Munich: Córdoba. Tel.: 0351-4845500.- Bell Motors S.A.: City Bell, La Plata. Tel.: 0221-4800505.- Berlín Motors Tucumán. Tel.: 0381-4255612. Salta. Tel: 0387-4390955.- Bremen Motors S.A.: CABA. Tel.: 4788-0809.- Genco Automóviles S.A.: Mendoza. Tel.: 0261-4316076.- Natalio Automóviles S.A.: Santa Fe. Tel.: 0341-4352020.- Rhein Motor: Bahía Blanca. Tel.: 0291-451-5190.- Sergio Trepat Automóviles S.A.: Vicente Lopez, Pcia De Bs. As. Tel.: 4797-8800.También se puede conocer más sobre elen su sitio web oficial ( ingresar aquí ).