El Macro absorbe la cartera minorista del BST y 24 sucursales

Finanzas

24-07-2018 A principios de año le había cedido 8 filiales. El Grupo ST pondrá el foco en el sector corporativo, como la emisión de ON y financiamiento a Pymes

Te puede interesar Aun con más dólares ofertados, el billete subió a $28,68 y ya se escuchan críticas a la estrategia del BCRA

El Grupoestá cerrando por estas horas lade su banco (BST) al Banco Macro para poner el foco de su negocio en los clientes corporativos. Así la entidad de Jorge Brito se quedaría con 24 sucursales, que se suman a las 8 que ya había absorbido a comienzos de año y el BST sólo atendería en su casa central. Laen la city, ya desde hace varios meses el BST estaba centrándose más en su cartera corporativa, que era por donde pasaba el fuerte de su negocio. "Hacían mucho, emisión de ON y en los últimos meses fueron fortaleciendo su, explicaba una fuente del mercado que sigue de cerca la negociación. "La decisión del grupo es directamentepara enfocar al ST en el sector corporativo", agregó.Según se conoció, el 3 de agosto el BST-que en su mayoría eran alquiladas por el banco- y si bien no se las venden al Macro, se especula con que la entidad de BritoDe hecho, en el acuerdo que están negociandode esas sucursalesdel Macro, pero resta saber si cierra alguna, y en ese caso transferiría esos empleados a otras sucursales. Consultados al respecto, tanto desde el Grupo ST como desde el Macro prefirieron no hacer comentarios. La operación se haría porcasi todos los pasivos, aunque aún están negociando si el BST se queda con algunos activos. Salvando las diferencias y a mucha menor escala, este cambio de manos tienecon la operación entre elen la que el banco estadounidense se quedó con los clientes corporativos y sólo le vendió su negocio minorista al español, según consigna BAE. Según los últimos datos del BCRA , a diciembre de 2017 el BST tenía unaa individuos, 102 plazos fijos de empresas y su dotación de personal sumaba 355 empleados. Además del BST, el holding financiero del Grupo ST se compone de la aseguradora Orígenes, la administradora de fondos comunes Quinquela, la empresa de financiamiento al consumo Directo y otra empresa de cobranzas.