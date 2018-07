Las reflexiones más contundentes de George Soros sobre la actualidad mundial

Management

24-07-2018 El magnate asegura que perdió su don para predecir el comportamiento de los mercados financieros, y se dedica a su labor política y filantrópica

Nacido en Hungría, el magnate George Soros hizo gran parte de su fortuna como administrador de un fondo de cobertura. Pero hoy en día suele ocupar los titulares de los periódicos por su labor filantrópica y por su rol destacado como activista político.

En una extensa entrevista otorgada a la revista dominical del New York Times, hizo gala de su mente brillante, aun a los 87 años de edad.

"La Unión Europea enfrenta una crisis existencial", explicó. "Podríamos estar frente a otra gran crisis financiera", agregó el inversor con una fortuna valuada en casi u$s8.000 millones.

"Creo que es momento de discutir cómo salvaremos a Europa", indicó, en medio de un reclamo por mayor asistencia humanitaria para África, con el objetivo de ayudar a contener la crisis de refugiados que ha llevado al descontento social generalizado en el "viejo mundo" y a la aparición de gobiernos populistas.

Soros fue uno de los primeros en apoyar a la candidatura del hoy ex presidente Obama. Pero de acuerdo al artículo relevado por Infobae, terminó arrepentido de esa decisión: "Él terminó siendo mi mayor desilusión", confesó. Se trató de una desilusión a nivel profesional, ya que esperaba ser consultado por el gobierno de Obama como asesor en asuntos económicos y de finanzas, pero terminó siendo "congelado" por esa administración.

Luego de ganar las elecciones, Soros afirma que Obama le cerró las puertas e hizo una llamada meramente protocolar para agradecerle por su apoyo. "Ya desde su época en Harvard era conocido por dar por sentado a sus seguidores y por seducir a sus opositores", aseguró.

Con respecto al actual presidente de los EE.UU., Soros fue todavía más duro. El magnate donó u$s25 millones a la campaña de Hillary Clinton, pero ya desde 2007 había anticipado que una figura similar a Donald Trump emergería en el mundo de la política del país del norte.

"El público norteamericano ha demostrado ser llamativamente susceptible a la manipulación de la verdad, algo que domina cada vez más el discurso político", compartió a The Guardian en ese entonces. Pero el triunfo del republicano lo tomó por sorpresa, al igual que a millones de otras personas.

"No tenía idea que tuviese ambición política alguna". Soros asegura que tuvo "mucho miedo" de que Trump "volara el mundo" pero que a su vez recibió de muy buena manera el acercamiento con Corea del Norte. "Creo que el riesgo de una guerra nuclear ha sido reducido drásticamente y eso un gran alivio", compartió.

Aseguró también que Trump "desearía instalar un estado de tipo mafioso pero no puede hacerlo dado que la Constitución y otras instituciones, en conjunto con una vibrante sociedad civil, no lo permitirán".

Además destacó que el magnate de las bienes raíces es, a su entender, "un fenómeno puramente temporal que desaparecerá para 2020 o antes", confiado en que los demócratas arrasarán en las elecciones de medio término que tendrán lugar este año.

Consultado acerca de su ideología, Soros no pudo evitar sonreír. "Mi ideología es no ideológica. Estoy dentro del club de los que no tienen un club. Estoy en contra de la extrema izquierda, deberían dejar de querer estar a la altura de los extremistas de derecha", aseguró el multimillonario.

"Existe una diferencia entre mi participación en los mercados, donde mi único interés es estar en lo correcto y hacer dinero, y mi compromiso político, donde busco defender mis ideales", destacó Soros.

"He perdido mi habilidad de anticiparme a los mercados", reconoció, con una sonrisa cómplice, y prosiguió: "Ahora soy un amateur".

El mundo financiero ha dejado de ser su principal foco, y ya no puede predecir sus movimientos como lo solía hacer y por lo que ha ganado fama mundial. La política, dice, ahora ha capturado toda su atención.

"Para mi el dinero representa libertad y no poder", concluyó el referente. "No me hace feliz tener tanto enemigos, desearía tener más amigos", sentenció.