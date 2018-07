Facebook planea lanzar un satélite para dar conexión a Internet en 2019

Tecnología

24-07-2018 Se trata de un dispositivo diseñado para “proporcionar, de manera eficiente, acceso de banda ancha a áreas desatendidas del mundo”, explicó la compañía

Unos correos electrónicos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC son sus siglas en inglés) muestran que Facebook quiere lanzar “Athenea”, su propio satélite, a principios de 2019.

Un dispositivo diseñado para “proporcionar, de manera eficiente, acceso de banda ancha a áreas desatendidas del mundo”, explicó la compañía.

Con esta acción, Facebook sigue los pasos de la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, que ya lanzó sus dos primeros satélites Starlink en febrero.

Los correos electrónicos antes mencionados detallan reuniones entre la Comisión Federal de Comunicaciones y abogados, que Facebook podría haber contratado, especialistas en representar a clientes ante agencias gubernamentales.

En uno de los mensajes, que data del 2016, uno de los abogados pide reunirse con miembros de la FCC para solicitar una licencia experimental para construir y operar “un pequeño sistema de satélites de órbita terrestre baja con una misión de duración limitada”. Los correos electrónicos indican que Facebook también organizó reuniones posteriores, entre los meses de junio y diciembre del 2017.

La solicitud se rellenó bajo el nombre de PointView Tech LLC. Un nombre que en muchos de los correos no se relaciona directamente con Facebook, aunque en otros hay evidencias de que PointView es subsidiaria del gigante tecnológico.

En un e-mail de 2016, por ejemplo, se usa un nombre diferente para referirse a la compañía, “FCL Tech”, identificada previamente como Facebook. Otra prueba, esta definitiva, es un correo enviado en mayo, donde el abogado se refiere directamente a la red social fundada por Mark Zuckerberg.

Facebook ha afirmado que aunque por el momento no tiene información para compartir sobre proyectos específicos, la compañía cree que “la tecnología satelital será un punto importante para la próxima generación de infraestructuras de banda ancha, haciendo posible la conectividad en regiones rurales donde esta no existe”.

Aunque el plan de lanzar un nuevo satélite para llevar internet allí donde no llega la fibra óptica parezca ambicioso, esta no es la primera vez que Facebook muestra su interés por conectar millones de personas en todo el mundo que no disponen de conexión.

En 2013, la empresa anunció Internet.org, una iniciativa diseñada para conectar aquellos sin acceso a Internet. Este proyecto, también conocido por el nombre de “Free Basics”, ofrece a gente de más de 60 países acceso gratuito a algunas páginas web, incluida la propia red social.

Otra parte de Internet.org es el Connectivity Lab, un grupo de investigación dedicado al desarrollo de nuevas tecnologías como, por ejemplo, satélites que faciliten el acceso a Internet. Este laboratorio lanzó en 2016 un satélite diseñado para proporcionar internet en África pero cuando el cohete explotó.

Otro ejemplo es “Aquila”, el dron que funcionaba a base de energía solar diseñado para llevar internet por todo el globo terráqueo. Sin embargo, Facebook anunció el mes pasado que abandonaba este proyecto.

El gran reto para “Athenea”, el nuevo proyecto que planea Facebook, son los costos y llegar a ser competitivo con la fibra óptica. A esto se le suma otro desafío para Facebook: determinar si la gente a la que está tratando de proporcionar un servicio quiere pagar por él.