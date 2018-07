Dujovne emite Letes y el mercado teme por una nueva "bola de nieve"

Finanzas

24-07-2018 El Ministerio de Hacienda anunció una nueva licitación por un vencimiento de u$s500 millones. Será a 182 días de plazo y tendrá vencimiento el 25 de enero

Hoy empieza a realizarse la licitación de Letes en dólares por parte del Ministerio de Hacienda, que cerrará el miércoles a las 15. Así, la cartera que conduce Nicolás Dujovne sale al mercado ante un vencimiento de u$s500 millones que buscará renovar. La Letra del Tesoro en dólares estadounidenses será a un plazo de 182 días con vencimiento el 25 de enero de 2019.

La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo, con un precio máximo, dejándose a un lado la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo, un monto máximo del 100% del monto adjudicado en el tramo competitivo. El precio máximo para las Letras del Tesoro a 182 días será de u$s982,13 por cada u$s1.000 de valor nominal, lo que equivale a una tasa nominal anual de 3,65%.

Desde Portfolio Personal esperan que la tasa de corte se ubique en línea con las que presentaron las Letes en la licitación de hace dos semanas (11 de julio). "En esa oportunidad se colocaron dos Letras a 210 y 378 días, con tasas del orden del 4% y 5,5%, respectivamente", señaló Lucas Gardiner, director de Portfolio.

El mercado estará atento a como le vaya a Dujovne porque las Letes empezaron a ser un termómetro a mirar. "Es que vencimientos cortos, volatilidad cambiaria, tasas más altas y renovaciones que no llegaron al 100% en un marco de desconfianza generalizada aumentaron las dudas de los inversores acerca de la posición de liquidez del Tesoro", dice GMA Capital.

En un informe publicado recientemente, señalan que en lo que queda de 2018, vencen Letes por u$s9.801 millones y, para 2019, el monto a pagar es u$s4.998 millones. Es decir, para los próximos 12 meses, el Tesoro debe contar con US$ 14.799 millones solamente para el cumplimiento del pago de capital de estos instrumentos.

A dicha carga, se le suman vencimientos de capital en 2018 por u$s5.200 millones en otros bonos y repos y u$s10.900 millones para 2019. Además de esta realidad, sigue GMA Capital, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas se conocieron los números del Programa Financiero 2018-2019 que Dujovne presentó a los inversores internacionales hace unas semanas.

"Llamó la atención que, para 2019, se asumiera que la renovación de Letes ocurrirá sin inconvenientes. Y más allá de esto, el Gobierno deberá buscar en los mercados unos US$ 15.300 millones: US$ 3.000 millones en la plaza internacional (para el rolleo del pago de la primera amortización del Bonar 2024) y US$ 12.300 millones en el mercado interno", detalla el informe.

En la letra chica del Programa Financiero, el Gobierno aclara que las necesidades de financiamiento aumentarían us$4.200 millones si las Letes del tercer trimestre de 2018 se renuevan al 75% y las del cuarto trimestre, 50%. "Y desde GMA Capital estimamos que si las Letes de 2019 se rollearan al 50%, las necesidades crecerían US$ 2.600 millones más", vaticinan.

Con todo, la "bomba de Letes" depende mucho del escenario internacional que "esperemos y de la disponibilidad de dólares de nuestro país". Y agrega: "Pero incluso con el mundo soplando a favor, Argentina tiene que sacar credenciales para reconstruir parte de la confianza que los mercados perdieron. El acuerdo con el FMI no alcanza por sí solo, sino que será útil si los inversores internacionales vuelven a comprar deuda argentina", concluyen.

Si la actual estabilidad cambiaria no da paso relativamente pronto a una mejora en el precio de los bonos y, por lo tanto, a una caída en el riesgo país, entonces la cercanía de los vencimientos de las Letes podría ser un problema que podría desencadenar mayores presiones sobre el tipo de cambio y la capacidad financiera del Tesoro. Depende del Gobierno, según El Economista, desde la parte que le corresponde, dar mejores señales de corrección del déficit fiscal y del desequilibrio en el frente externo, así como la de ganar fortaleza política de cara a las elecciones de 2019.