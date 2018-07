Video: la charla de "Pep" Guardiola que da vuelta al mundo

Actualidad

24-07-2018 El Manchester City difundió el tráiler del filme producido por Amazon que se estrenará el 17 de agosto que muestra la intimidad del plantel

Te puede interesar Video: a Javier Milei le mostraron una foto suya con una mujer y lo descolocaron al aire

en la conferencia de prensa.. Hoypor ganar, no la vi. Algunos juegan mejor cuando están enojados conmigo.. No pasa nada", se escucha decir a Josep "Pep"efusivamente en el vestuario a su equipo deltras un partido. Con esees que decidieron promocionar elproducido por, donde se verá elde Manchester en la última temporada en la que consiguió la Premier League, pero se quedó pronto en el camino en la Champions League -fue eliminado por Liverpool, en cuartos de final-, el gran desafío de los Ciudadanos. El filmy elya se hizoen las redes sociales.En el video donde se lo ve al catalán arengando a sus futbolistas, también se pueden apreciar lasentre ellos Sergioy Nicolás, los dos argentinos del plantel. También muestra otras intimidades del equipo como los viajes y las concentraciones. No es la primera vez que Guardiola abre las puertas del vestuario y muestra su trabajo. En su primera temporada en Bayern Múnich, el entrenador le permitió al periodista Martí Perarnau seguir el día a día del equipo bávaro que luego derivó en la publicación del libro "Herr Pep".