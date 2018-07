Actualidad Video: la charla de "Pep" Guardiola que da vuelta al mundo

"Los voy a defender hasta el final en la conferencia de prensa. Pero acá les voy a decir la verdad. Hoy no vi pasión por ganar, no la vi. Algunos juegan mejor cuando están enojados conmigo. Si tienen que odiarme, ódienme. No pasa nada", se escucha decir a Josep "Pep" Guardiola efusivamente en el vestuario a su equipo del Manchester City tras un partido.

Con ese discurso motivacional es que decidieron promocionar el documental producido por Amazon, "All or nothing Manchester City", donde se verá el dí­a a dí­a del equipo de Manchester en la última temporada en la que consiguió la Premier League, pero se quedó pronto en el camino en la Champions League -fue eliminado por Liverpool, en cuartos de final-, el gran desafí­o de los Ciudadanos.

El film se estrenará el 17 de agosto y el trailer ya se hizo viral en las redes sociales.

En el video donde se lo ve al catalán arengando a sus futbolistas, también se pueden apreciar las reacciones de los jugadores, entre ellos Sergio "Kun" Agí¼ero y Nicolás Otamendi, los dos argentinos del plantel. También muestra otras intimidades del equipo como los viajes y las concentraciones.

No es la primera vez que Guardiola abre las puertas del vestuario y muestra su trabajo. En su primera temporada en Bayern Múnich, el entrenador le permitió al periodista Martí­ Perarnau seguir el dí­a a dí­a del equipo bávaro que luego derivó en la publicación del libro "Herr Pep".