Por tercer mes consecutivo, en junio inversores extranjeros desarmaron posiciones

Finanzas

24-07-2018 La salida neta de capitales por inversiones de no residentes sumaron un total de u$s637 millones, la mitad del monto registrado en mayo

Te puede interesar Se acelera la "fuga" al dólar y baja el precio de bonos: cómo ven a la Argentina el mercado e inversores de Wall Street

En plenay en un contexto deincertidumbre por el futuro de la moneda local y rumores primero, y cambios de autoridades después en el Banco Central , hubo unde las inversiones de cartera durante junio. Los flujos porregistraron unaen el mercado de cambios por, totalizando. Con todo, el resultado corrigió parcialmente el rojo récord que había arrojadocuando en plena corrida el saldo negativo llegó hasta losCon un mercado que aúnlos analistas adviertentanto en moneda local como en dólares para las próximas semanas. En términos netos, se fueronde inversiones de portafolios, que fueron compensados parcialmente por el ingreso depor"Lospor inversiones de cartera de no residentes estuvieron explicados tanto pordesde tenencias en pesos , que totalizaroncomo por laque se encontraban(unos u$s300 millones)", detalló la autoridad monetaria en su informe mensual. El origen de esas salidas de inversiones extranjeras fue tanto, como lascomo de posiciones en activos dolarizados. Por su parte, las operaciones en concepto dede no residentes del Sector no financiero totalizaronporexplicados por ingresos brutos por u$s239 millones y repatriaciones al exterior por u$s 28 millones. Por último, lospor la operatoria conen el mercado secundario registraron, comportamiento que mostró un aumento en relación a lo observado en el mismo periodo del año previo por unos u$s1.000 millones, aclaró la entidad que preside actualmente Luis Caputo . Respecto a la posición de losdurante el mes pasado, "las operaciones de laa del "Sector Financiero" resultaron en unexplicado por ely títulos de deuda por unos u$s 340 millones y por la caída de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios u$s 443 millones, flujos que fueron compensados parcialmente por el uso de fondos para la suscripción primaria de títulos valores por u$s 405 millones.