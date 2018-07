Twitter bloqueará las cuentas que muestren el nombre de Elon Musk en el perfil

Tecnología

25-07-2018 Existen miles de bots que imitan el perfil del empresario Musk, uno de los más activos de Twitter, para tratar de estafar a los usuarios

bloqueará automáticamente todas las cuentas que muestren el nombre deen el perfil, siempre y cuando no sea la del propio director general ejecutivo dey esté verificada. Existen miles de bots que imitan el perfil de Musk (en la foto), uno de los más activos de Twitter , para tratar de estafar a los usuarios a través de las respuestas a sus tuits. A menudo, estos perfiles falsos que utilizan el nombre de Elon Musk aparecen respondiendo a los tuits reales del CEO de Tesla, con lo que la mayoría de usuarios creen que siguen elEstos tuits ofrecen al usuario que lo recibe la oportunidad de entrar en una nueva modalidad de tecnología blockchain, para lo que únicamente deben depositar(dispositivos para facilitar el proceso de autenticación de usuarios).de alguna criptomoneda de las que nunca han oído hablar. En otras ocasiones, el tuit se refiere a un supuesto regalo que el usuario recibirá de Tesla. Este tipo de estafas son habituales y relativamente fáciles de detectar para los usuarios que dominan el fraude en línea. Pero están diseñadas para, aprovechando el boom de la tecnología blockchain y el aumento de precio de Bitcoins. Incluso el propio Elon Musk respondió irónicamente a uno de estos tuits. Twitter ha explicado al diario digital The Verge que toma esta medida para combatir el spam y la actividad maliciosa en la red. Lo que no ha explicado es si además de Musk,. Así, si por alguna razón alguien quiere mostrar el nombre de Musk en su perfil de Twitter , primero deberá verificar la cuenta. Si no está verificada, la red la bloqueará y a continuación le pedirá que apruebe una prueba, así como que proporcione un número de teléfono para recuperar el acceso.