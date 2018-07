Difunden audios donde Trump discute con su abogado por el pago a una exconejita de Playboy

Actualidad

25-07-2018 Un allanamiento del FBI descubrió 12 grabaciones en manos de Michael Cohen, el exdefensor del presidente de EEUU. La investigación busca esclarecer si los desembolsos violaron las leyes de financiación de campañas electorales. El letrado admitió comprar el silencio de la actriz porno Stormy

Otro escándalo sexual podría poner en peligro el futuro político del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La cadena CNN difundió un audio en el que se escucha una charla entre el magnate y uno de sus abogados, David Cohen, en los que se ponen de acuerdo en cómo pagarle a una exconejita de Playboy, Karen McDougal, para que no revele que había mantenido una relación sexual con él.

La conversación se dio hace algunos años cuando él aún no era presidente. Su abogado es investigado por su papel en la intermediación de pagos a mujeres para comprar su silencio en el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de 2016.

En el allanamiento, los agentes encontraron documentos vinculados a otras dos mujeres, una de ellas McDougal, que afirma que mantuvo un romance con Trump en 2006 poco después del nacimiento del último hijo del mandatario, Barron.

El letrado ya reconoció que pagó u$s130.000 a una actriz de películas porno, Stormy Daniels, que también dijo haber tenido sexo varias veces con el magnate poco después de que el empresario se casara con la ahora Primera Dama, Melania.

Los audios exponen al mandatario ya que revelan que estaba al tanto de las negociaciones que existían con varias mujeres.

"Necesito abrir una compañía para transferir toda la información que está esperando nuestro amigo David, dice Cohen, en referencia a David Pecker, de American Media. "¿Qué financiamiento?", pregunta Trump. "Tenemos que pagar", devuelve su abogado. En el audio se escucha que Trump habla de un pago en efectivo, pero no se entiende si dice que hay que ejecutarlo o no. "No, no, lo tengo", comentó Cohen.

La empresa matriz del National Enquirer había comprado a la exmodelo de Playboy los derechos para publicar la historia de su presunto idilio con Trump por 150.000 dólares.

Esta y otras grabaciones las incautó el FBI en el registro que realizó en abril pasado a las oficinas de Cohen, a quien investiga por su participación en diversos pagos para supuestamente silenciar a mujeres durante la campaña a la Casa Blanca de 2016.

La investigación busca esclarecer si los pagos violaron las leyes de financiación de campañas electorales.

Karen McDougal presentó el pasado mes de marzo una demanda para romper el pacto de silencio sobre su romance con Trump, con el que aseguró haber mantenido una relación romántica de diez meses, iniciada en 2006. Algo que el actual presidente de EE.UU. negó.

La ex modelo anunció en abril que había llegado a un acuerdo con el tabloide The National Enquirer para resolver la demanda sobre el pacto que certificaba que guardaría silencio sobre ese asunto.

El nuevo documento al que ha tenido acceso en exclusiva la cadena CNN y grabado en secreto hace dos años, pone sobre la mesa un nuevo capítulo en la lista de escándalos de Donald Trump. Una vez más, en un affair que nada tiene que ver con su actividad política.