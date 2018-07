López Murphy: "En estos 17 años no pudimos arreglar los problemas de la crisis de 2001"

Economía

26-07-2018 El exministro de Economía y Defensa Ricardo López Murphy aclaró que no comparte la explicación oficial que sostiene que la Argentina tiene una tormenta

El exministro de Economía y Defensa Ricardo López Murphy estuvo en LN+ y analizó la situación económica de la Nación. Aclaró que no comparte la explicación oficial que sostiene que la Argentina tiene una tormenta y disparó: "Lo que tenemos es un fracaso de la política", que, para él, sucedió porque el Gobierno "quiso mantener la situación anterior y financió lo que heredó".

Según López Murphy, sin embargo, "la situación es distinta a la de 2001 ". En primer lugar, destacó que la región no tiene los mismos problemas que en ese entonces: "La región no está holgada pero no tiene la crisis que tenemos nosotros y eso nos da una ventaja muy grande respecto al pasado".

Además, señaló que en 2001 "los bancos estaban muy heridos" y agregó que la Argentina atravesaba un problema grave en el sistema financiero. En cambio, en relación a la crisis actual, dijo que "los bancos entraron a esta situación sumamente fortalecidos". Para él, el sistema financiero aprendió del pasado.

En tercer lugar, se refirió a la ayuda internacional y a los organismos multilaterales. "El programa de ayuda es cuatro, cinco veces el que recibió De la Rúa ", dijo y lanzó: "Con un tercio de lo que le dieron a Macri , nunca hubiera tenido De la Rúa la crisis que tuvo".

Según dijo, al país "le quedaron traumas" de la crisis de 2001. "Los problemas de los precios públicos y las tarifas ocurrieron en 2001 y no lo pudimos arreglar hasta ahora. Han pasado 17 años y seguimos con el lío y juicios que vienen de esa época. En 17 años, con las mejores circunstancias externas, no pudimos arreglar los problemas de la crisis".

Para López Murphy, Macri "debió haber enfrentado el problema porque no era financiable". Y agregó que "hoy el déficit es puramente estatal". Además, habló de "otra patología": "Todo el mundo sale de viaje al exterior y eso no es sano".

Luego se refirió a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional y dijo que "la Argentina nunca cumplió los acuerdos". Él reconoce un único camino disponible: "Hacer que el déficit extremo se reduzca". Añadió, entonces, que "las metas de inflación van a estar muy tensionadas", aunque lanzó: "Es en el fisco donde se juega la verdadera batalla".