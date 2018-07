Un agujero crítico en la seguridad en Bluetooth afecta a muchos dispositivos

Tecnología

26-07-2018 Los productos afectados son de Apple, Broadcom, Intel y Qualcomm. Google, Android y Linux aún no han confirmado la existencia de la vulnerabilidad

El) español alertó la detección de una vulnerabilidad crítica en Bluetooth que afecta a múltiples dispositivos. Por medio de un comunicado, citado por la agencia Efe, el centro tecnológico con sede en la ciudad española de León informó que los productos afectados son de, mientras queaún no han confirmado la existencia de la vulnerabilidad. Apple corrigió esta situación con el lanzamiento actualizaciones paralanzó actualizaciones de software y firmware para solucionar el error de Bluetooth, e informado a los usuarios que la vulnerabilidad afecta a las familias de productos de banda dual inalámbrica-AC, Tri-Band Wireless-AC y Wireless-AC.confirmó que conocer esta situación e informado de que algunos de sus productos compatibles con Bluetooth 2.1 o la tecnología más reciente pueden verse afectados por el problema. La empresa proporcionó correcciones para los clientes, que las incluirán en sus actualizaciones de software para usuarios finales, mientras que Qualcomm no ha publicado ninguna declaración sobre la vulnerabilidad. Los usuarios de otros productos, excepto, tendrán que esperar a una respuesta oficial por parte de los fabricantes. Como contramedida para estos usuarios, el Incibe recomienda apagar el Bluetooth cada vez que no se esté usando.