Pichetto presentó un proyecto de ley contra los "trolls" en redes sociales

Tecnología

26-07-2018 "Hay una ardua tarea de las redes sociales tratando de distorsionar la discusión haciendo aparecer al Senado como un espacio que retarda" el aborto, acusó

El senador nacional justicialistapresentó una iniciativa que penaliza la usurpación de identidad en las redes sociales y prometió convocar a las autoridades depara que den explicaciones sobre "la fragilidad y vulnerabilidad de sus sistemas" en este materia. "Hay una ardua tarea de las redes sociales y de muchos trolls tratando de distorsionar la discusión haciendo aparecer al Senado como un espacio que retarda esta iniciativa”, denunció el jefe delen medio del debate por la ley de extinción de dominio. Pichetto vinculó esas “operaciones políticas” a sectores “provida” que iniciaron una suerte “venganza” por el avance del debate por elen la Cámara alta.Durante el plenario de comisiones, Pichetto recordó que presentó, junto con sus pares. Molesto por la campaña montada en su contra, el jefe del interbloque opositor reveló que fue identificada la persona que había creado un perfil falso en Twitter con el usuario @SenadorPichetto. Desde allí se habían publicado mensajes falsos sobre el aborto y sobre la ex presidenta. La denuncia penal recayó en el juzgado de. “Detrás de la operación de la que he sido objeto están en todos aquellos que no solo están en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, sino también del debate democrático y de los nuevos derechos como es este que viene reclamando el”, advirtió Pichetto en un comunicado.