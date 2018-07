Cerró la fábrica de plásticos Chemton y dejó 60 empleados en la calle

Economía

27-07-2018 Según los trabajadores, los dueños abandonaron la planta ubicada en Moreno y argumentaron que ya no podían pagar los sueldos por la caída de las ventas y el aumento del costo de la materia prima importada

Los dueños sostienen que no pueden pagar los salarios por los costos de la materia prima importada, se escaparon y enviaron los telegramas de despido a los 60 empleados Lasigue golpeando a las. Esta semanaladey dejó en la calle aPor la economía estancada y el aumento de los costos de la materia prima, los dueños aseguran que ya no pueden pagar los salarios y decidieron abandonar la planta ubicada en la localidad bonaerense de Moreno y enviar losa sus empleados.En declaraciones a la FM 91.7, Hernán Lancinar, uno de los operarios que se quedó sin trabajo , aseguró que "en este presente hoy, ahoraeconómicamente y. "A los empresarios les interesa muy poco que yo me quede en la calle con un tratamiento de cáncer con el que llevo once años luchándola", precisó Lancinar. "Yo quiero responsabilizar de arriba hacia abajo, desde el presidente hasta el dueño de la empresa . Yo quiero seguir viviendo y no me lo están permitiendo. Esta gente era líder peroporquey dejando a todos sin trabajo justo en este momento", denunció.