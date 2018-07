Depósitos en dólares ya suman u$s31.104 millones y superan los niveles previos a la corrida

Finanzas

27-07-2018 El incremento responde a los vencimientos de las Letes, que ascendieron a u$s1.700 millones y no fueron renovados en su totalidad

Los depósitos en dólares ya superaron losy alcanzaron los u$s31.104 millones, tras registrar un. Este incremento responde a losen dólares, que en el mes ascendieron ay no fueron renovados en su totalidad, sumado a la mayor estabilidad cambiaria y el atractivo por los activos en pesos, cuya tasa se mantiene todavía por encima del 40%. Por su parte, lostambién registraron un buen desempeño en el mes, totalizando(crecieron $51.502 millones), en un contexto en el cual los plazos fijos ascendieron a $1,07 billones, superando así al stock de Lebac ($958.513 millones) Los depósitos en dólares registraron, según Ambito,en medio de la, alcanzando un mínimo de u$s29.253 millones el pasado 28 de mayo, pero la cifra estuvo bastante alejada de lo que algunos analistas calificaron como "corrida bancaria".economista jefe de la consultora Elypsis, sostuvo que "el aumento de los depósitos en dólares, que no fueron renovados en su totalidad". "El, que quedaron en el sector privado debido a la menor demanda por estos títulos, en un contexto en el cual está creciendo la demanda por los activos en pesos, gracias a la calma cambiaria", explicó. Además, el economista indicó que "vamos a tener unaen los próximos meses gracias a los u$s100 millones diarios del FMI que se mantendrán hasta octubre y a que es difícil que la tasa de interés baje en el corto plazo". De todos modos, alertó que "hace falta una disminución del riesgo-país en el mediano porque el modelo actual no es sostenible a lo largo del tiempo".