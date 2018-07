Paros y despidos, la situación se agrava en la planta de Unilever

Economía

27-07-2018 Fue durante 8 horas por la tarde del jueves. Los gremialistas aseguran que no afectó a la producción. Denuncian "flexibilización laboral" de la empresa

Frente a las puertas de la planta de Unilever en Gualeguaychú, una carpa que lleva varios días instalada, muestra que el conflicto sigue latente en la empresa, donde fueron despedidos 21 operarios.

El jueves a la tarde, los trabajadores paralizaron la planta durante 8 horas en reclamo de la reincorporación de los empleados y desafiaron la conciliación obligatoria dictada por la Dirección de Trabajo.

La protesta fue convocada por la CGT regional Gualeguaychú y tuvo el apoyo de trabajadores de la Carne, Aceiteros, Luz y Fuerza, AMET, entre otros. Además, estuvieron las familias de los despedidos junto a sus hijos, y empleados de la planta.

El delegado gremial, Mario Aguirre, contó que "el diálogo con los responsables de la empresa es práctica mente nulo", y que se vienen desarrollando "medidas de fuerza en el interior de la planta", que desencadenó en un paro total "entre las 14 y las 22 del jueves".

Indicó que entre "todos los compañeros estamos haciendo una colecta para ayudar a los despedidos, hasta que se regularice su situación, dado que no aceptamos los despidos".

Sobre una eventual represalia dijo "no tener miedo porque estamos unidos como se puede apreciar en esta medida de fuerza".

Consultado por la producción, respondió que es "normal", y aclaró que "algunas máquinas y líneas de producción no están funcionando por falta de gente, concretamente por los 21 compañeros que fueron despedidos".

Comentó que hay gente que está trabajando por contrato, es decir, no están en relación de dependencia.

"Es una situación que no entendemos porque si la empresa está mal como dice, por qué no prescindió del servicio de personal que no tiene un vínculo con la empresa, como sí los despedidos que en algunos casos superan los 30 años de servicio", explicó.

Expresó que se apunta a "algunas reformas que quiere hacer la patronal con respecto al convenio que tiene con el sindicato, apuntando a una flexibilización laboral y algunas cosas más".

La indemnización para los que "acordaron" fue del 180%, cifra superior a lo que marca la ley, pero de los 21, hay cinco trabajadores que quieren recuperar se puesto laboral.

El referente gremial pidió que la "empresa tome conciencia de lo que está pasando". Finalmente, indicó que este problema está "afectando a otras plantas del parque industrial como Dicopack donde anunciaron un plan de retiro voluntario y la disminución de un turno".