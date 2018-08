Búsqueda laboral Siete defectos que sí­ se pueden revelar en una entrevista de trabajo

De qué manera los candidatos pueden responder de forma creativa y sincera la temida pregunta típica: ¿cuáles son tus mayores defectos?

No más de dos páginas de currículum, foto en blanco y negro, información de contacto actualizada y multitud de consejos para pasar el proceso de preselección laboral y llegar a la ansiada entrevista final.

Sin embargo, 4 de cada 5 candidatos no consiguen superar la entrevista de trabajo, según un estudio elaborado en 17 países europeos por Randstad.

¿Por qué? Porque las entrevistas son cada vez más exhaustivas y complejas. Y cada palabra cuenta.

Tras las típicas preguntas para conocer al candidato, su experiencia previa, y permitir que éste se relaje, comienzan la etapa más difícil.

Uno de los interrogantes más comunes y que la mayoría de los candidatos contestan de forma errónea es ¿cuáles son tus mayores defectos?

Te puede interesar Arrancan los micros low cost y se podrá viajar a Córdoba por $43 o Mar del Plata por $25

No existe una respuesta correcta, pero sí que hay que saber qué pretende averiguar la empresa y cómo contestar, recurriendo a nuestra astucia. Nada de recurrir a repuestas típicas que no dicen nada como: "Soy muy perfeccionista", "trabajo demasiado" o, incluso, "no tengo puntos débiles".

Por lo tanto, es mejor ser originales y presentar nuestras debilidades, explicando cómo las hemos superado y convertido en una fortaleza a base de esfuerzo.

Aun así, conscientes de la dificultad de respuesta de este tipo de cuestiones, desde IMF Business School proponen siete defectos que sí se pueden revelar en una entrevista de trabajo:

1. "Solía ser un poco desorganizado, pero ahora a través de una herramienta, mi capacidad de planificación realmente ha mejorado". Tenemos que explicar qué técnica hemos utilizado y cómo nos ha ayudado a planificar el trabajo.

2. "Estaba acostumbrado a trabajar en un único proyecto a la vez, pero aprendí a atender múltiples tareas". Conviene admitir que la capacidad para trabajar en diferentes proyectos a la vez era limitada al principio, pero que esto ha cambiado con esfuerzo y trabajo.

Te puede interesar Comenzaron a circular las monedas de $5 y se viene el lanzamiento de la de $10

3. "Antes invertía demasiado tiempo en la toma de decisiones, ahora he ganado confianza y no dudo de mis capacidades". Debemos explicar cómo somos más eficientes gracias a la confianza adquirida con la experiencia. De esta forma, somos más rápidos y eficientes.

4. "Los nuevos proyectos siempre me han entusiasmado y sin darme cuenta me sobrecargaba. Ahora aprendí a reconocer mis límites". Llegado el momento de responder, es importante ser conscientes de nuestras limitaciones; nos ayudará a huir de proyectos que no podemos asumir.

5. "Aunque siempre entregaba mis informes en la fecha límite, he comenzado a adelantar mi trabajo para evitar prisas de última hora". Entregar el trabajo en fecha no es un problema, pero tenerlo a punto antes demuestra capacidad de planificación, además de evitar imprevistos de última hora que impidan cumplir los plazos.

6. "Me costaba hablar en público. Pero estoy haciendo un curso que me prepara específicamente para este tipo de situaciones". Demostrar que somos conscientes de que, ante los problemas, hay que buscar ayuda y soluciones.

7. "Antes me costaba delegar en otros algunas tareas. Sin embargo, la experiencia me ha demostrado que trabajar en equipo enriquece el resultado". Saber pedir ayuda y dividir las tareas es una cualidad fundamental en un buen líder.

Para Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, "muchos de los expertos en gestión de talento y selección de personal coinciden en que lo importante no es encontrar a un candidato sin defectos, perfecto. Más bien todo lo contrario, ver su capacidad para ser honesto y saber comunicar también lo negativo, además de analizar que seamos lo suficientemente astutos como para no tirarnos piedras a nosotros mismos".