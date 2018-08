A pesar de su prohibición El uso del cigarrillo electronico creció 37,5 % en la Argentina y ya es tendencia como en otros paises

Un informe privado asegura que si el Gobierno aprueba su uso, habrá alternativas con respaldo y desaparecerían los productos sin garantía

Según un estudio realizado por EuromonitorConsulting, a pesar de la prohibición expresa de la ANMAT, la disponibilidad y el uso de cigarrillos electrónicos se está imponiendo en la sociedad argentina, tal como ocurre en otros países, con un significativo aumento del 37,5 % del mercado registrado entre el 2014 y el 2017.

Entre los factores de crecimiento en la venta de dispositivos, que pasaron de 82.509 a 214.522 unidades entre el 2014 y el 2017, el informe hace referencia a la búsqueda de alternativas más sanas y menos tóxicas que el cigarrillo convencional; la percepción de un mayor control de la nicotina, la mayor disponibilidad de opciones; el crecimiento de la comunidad de “vapeadores” y el aumento del precio del cigarrillo. El impacto económico por la venta de dispositivos en 2017 fue de 21,9 millones de dólares.

Aproximadamente el 65-75% de los “vapeadores” son exfumadores de amplio rango etario, entre 20 y 65 años. Un 25-35% lo integran personas que también fuman pero que ven el cigarrillo electrónico como un paso para dejar de fumar o reducir su uso.

Según el estudio, se espera una migración muy significativa de fumadores a “vapeadores” quienes buscarán proveedores locales a pesar de que en el corto plazo se continúe en la semiclandestinidad debido a la prohibición del organismo público. Frente a este escenario existiría una proliferación de “artesanos” y “alquimistas” sin ningún tipo de control.

En caso que se levante la prohibición, se espera que empresas grandes comiencen a comercializarlos, lo cual implicaría la desaparición de jugadores sin garantía ni normativa de respaldo, considerados “truchos”, a pesar de que se mantendría la preferencia por dispositivos de sistema abierto.

Por su parte, el mercado de los líquidos que se insertan en los dispositivos tuvo un incremento del 40,1%. Entre los factores de crecimiento de estos productos se destacan la tendencia social del reemplazo del cigarrillo; la amplia disponibilidad de precios, la diversidad de sabores y el mayor control sobre los contenidos de nicotina. Sólo en 2017, se vendieron líquidos por 44,6 millones de dólares.

La totalidad de los cigarrillos electrónicos son de origen extranjero. Entre el 50% y 60% de que los llegan al consumidor lo hacen por medio de la venta online, mientras que a través de los subdistribuidores se vende el 25-30% y en tiendas físicas el 10-15%.

Los líquidos importados ingresan al país del mismo modo que lo hacen los dispositivos, en muchos casos provenientes de China y se comercializan de igual forma mientras que los líquidos de producción local cuentan con una distribución diferente (en tiendas físicas o directamente del productor).

El estudio realizado por EuromonitorConsulting se basó en el análisis de la situación del mercado tanto en comercios físicos como on line, además de una serie de entrevistas en profundidad a importadores, mayoristas, distribuidores, minoristas, además de referentes de asociaciones y cámaras, entre otros interlocutores válidos.

zara el informe se tomaron en consideración tres dispositivos que son los de uso más difundido en la población: desechables (uso limitado, posterior descarte); Sistema abierto o recargable (utiliza el líquido genérico) y Sistema cerrado o modular (recargable con líquido correspondiente a la marca específica del dispositivo).