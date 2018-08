APLICACIÓN Nace el semáforo de los alimentos que indica los productos más apropiados para su salud

Entender las etiquetas de los alimentos no es tarea fácil ni rápida. Entre la letra pequeña y los extraños componentes de los productos, muchas personas optan por no comprobar los ingredientes ni aditivos que contienen. Para poner fin a este hábito y crear consumidores responsables nace My Health Watcher.

Se trata de una aplicación que lee e interpreta los productos alimenticios en relación con el consumidor. Para ello el usuario debe crear un perfil con algunos datos de su salud como la edad, el peso, el nivel de colesterol, las intolerancias y alergias, además de indicar qué ingredientes o aditivos quiere evitar. En una misma cuenta puede haber diferentes perfiles para toda la familia.

"El objetivo es ayudar a que las personas se alimenten mejor, ayudar a que las empresas puedan hacer productos más saludables y adecuados para todo el mundo", explicó Joan Gil, el CEO de la empresa.

Para ello, la aplicación actúa como un semáforo. Al escanear el código de barras con el teléfono móvil, la aplicación ilumina la pantalla de rojo, amarillo o verde, colores que indican si el producto es perjudicial para tu salud, si se debe consumir con moderación o si se trata de un producto saludable para el perfil indicado, respectivamente.

La aplicación también recomienda productos que son adecuados para el consumidor dentro de la misma categoría consultada. De esta manera pretende educar a los usuarios para que ellos mismos sepan los que le conviene. Sin embargo, My Health Watcher "no pretende ser una aplicación médica, ni tampoco sustituir a un médico o un profesional de la salud", advirtió Joan Gil.

La aplicación ya funciona en móviles IOS y Android con la primera versión del algoritmo. La base de datos en la que se basa está construida por la propia empresa para que sea "lo más fiable posible", según el CEO de la empresa.

"Cada día introducimos unos 100 productos nuevos. Hasta ahora tenemos unos 15.000 y nuestro objetivo es llegar a los 140.000. Para que el margen de error sea mínimo, hay un departamento que se encarga de procesar, actualizar y contrastar la información de los productos", explicó.

"Detrás de la aplicación hay un equipo de ingenieros, diseñadores, nutricionistas y médicos que ayudan a personas que no tienen la capacidad económica para acudir a una consulta nutricional de una forma regular. La parte de responsabilidad social es una de las bases de este proyecto", aseguró Joan Gil, citado por el diario ABC.

El punto de partida de la aplicación es la salud cardiovascular, "ya que es la principal causa de muerte en el mundo. Además, según las estadísticas, el 25% de la población española tiene obesidad, una enfermedad que provoca problemas serios, como infartos o ictus, que pueden llevar a la muerte", explicó el CEO.

Joan Gil aconsejó que en caso de tener un problema grave como una alergia, hay que comprobar siempre lo que está impreso en el paquete porque puede ser que el fabricante no haya informado de un cambio en la elaboración de este producto.