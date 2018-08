No denunció presiones Alejandro Ivanissevich: el empresario mencionado en los cuadernos que aportó dinero "porque apoyaba el proyecto K"

El extitular de la firma energética Emgasud se demarcó de los otros ejecutivos implicados en el escándalo al señalar que no recibió presiones

Luego de que Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y exdueño de IECSA; y que Juan de Goycoechea, de Isolux; reconocieran ante el juez Claudio Bonadio que aportaron dinero para las campañas del kirchnerismo presionados por Roberto Baratta.

Pero Alejandro Ivanissevich, extitular de Emgadud y constructor de gasoductos en el sur argentino, se desmarcó del resto: afirmó que cedió fondos pero no por extorsiones, sino porque "apoyaba el proyecto", según indicaron allegados.

"No se arrepintió denada porque no cometió ningún delito", explicaron desde su entorno a Perfil. En su declaración, hasta señaló que debió pedir un recibo por su contribución, cosa que obviamente no ocurrió.

Ivanissevich no sólo confirmó la información que Oscar Centeno, chofer de Baratta, anotó en sus cuadernos, sino que precisó que aportó $500.000 de su patrimonio personal.

De esta forma, el empresario estaría reconociendo que aportó dinero para que no sea investigado por falso testimonio. En el caso de los otros ejecutivos involucrados, la Justicia podría otorgarles una pena mayor al cohecho si determina que están mintiendo.

Pero en algo se parecen ambas estrategias: hablan de fondos "propios" para despejar dudas sobre el origen legal del dinero.