Dólar, gasto e inflación Miguel Kiguel: "Es una economía que empieza a atacar los problemas de fondo"

El economista analizó la nueva corrida cambiaria y aseguró que Argentina superará la crisis. "Si uno mira hacia adelante ve un panorama positivo", dijo

El desplome de la lira turca en el país liderado por Recep Tayyip Erdogan ha despertado una nueva corrida cambiaria en la Argentina. Luego de haber tocado un nuevo récord el lunes, el dólar finalmente bajó.

"Es una economía que empieza a atacar los problemas de fondo", analizó el economista Miguel Kiguel en LN+.

"Es un año difícil, de recesión, la inflación va a ser muy alta, pero es una economía que empieza a atacar los problemas de fondo: el gasto público, que está creciendo mucho menos que la inflación; el déficit externo, que fue uno de los problemas que llevó a que el tipo de cambio se disparara", detalló.

"Si uno mira hacia adelante ve un panorama positivo", aseguró.

El especialista se refirió también al caso que envuelven los cuadernos de las coimas en la concesión de la obra pública durante el kirchnerismo y a cómo podrían afectar a la economía. "Vamos a superar la crisis que provocaron los cuadernos, pero los antecedentes no son buenos. Cuando uno mira el Lava Jato en Brasil, después vinieron dos años de recesión; no fue solo eso, pero realmente contribuyó mucho a que la economía no pudiera salir y a que se paralizara la obra pública, el riesgo está, no lo podemos descartar".

Y agregó: "Pero no parece que vayamos en esa dirección, más que nada porque mucho de lo que pasó es gente del pasado y que no está participando activamente en la economía de hoy".