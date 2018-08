La acosan en las redes Habló la periodista que golpeó con el micrófono a Cristina Kirchner: "La estoy pasando mal"

Viviana Toledo, movilera de Canal 9, remarcó que no "hubo mala intención" y aseguró que desde hace dos días que recibe amenzazas contra ella y su familia

Luego de que Cristina Kirchner declarara ante el juez Claudio Bonadio el lunes en la causa de "los cuadernos de las coimas", la senadora fue abordada por un grupo de periodistas al salir de Comodoro Py, donde una periodista la golpeó con el micrófono en la cabeza.

La expresidenta frenó su recorrido y miró con un gesto de enojo a Viviana Toledo, una movilera de Canal 9, quien fue fustigada en las redes sociales por militantes kirchneristas luego de este accidente. La periodista aseguró que está recibiendo "amenazas".

"Fue como se vio en las imágenes. La salida de la ex presidenta fue desprolija como habitualmente lo es. Salió con los custodios y queríamos ver si hablaba. Los custodios nos sacaban los micrófonos. En eso, la golpearon a Cristina en la cabeza. Yo no sabía que la habían golpeado a ella. Todos estábamos ahí y fue tumultuoso", describió Toledo.

"Después me entero lo que pasó, yo ni sabía que había recibido el golpe. Desde ese momento empezaron a buscarme en mi Facebook y redes sociales y comenzaron a escracharme y a decirme cosas cada vez más subidas de tono", continuó.

"Hace dos días que me están volviendo loca, ya cuando se meten con la familia y con mis hijos me repercute de otra manera. La estoy pasando mal porque fue injusto. No tuve ninguna intención de golpearla, fue un accidente", lamentó.

Luego de aclarar que no "hubo mala intención", Toledo concluyó: "Que entiendan que estaba trabajando y siempre la respeté. Hace 25 años que trabajo en esto y 16 que estoy en la calle como cronista y siempre fue muy respetuosa con los funcionarios y la gente en la calle".