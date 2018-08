Revolución de la banca API, Bitcoin y startups: las claves del BIND para convertirse en el banco más innovador de la Argentina

Alejandra Rodríguez, gerenta de Sistemas e Innovación, revela cómo lograron que la entidad ofrezca servicios diferenciales en el sistema financiero local

El surgimiento de las fintech agitó el terreno de los bancos, que progresivamente van remodelando su negocio para proveer una nueva gama de servicios motorizados en la tecnología.

Probablemente, el Bind Banco Industrial sea la entidad que más haya apostado a la innovación en el terreno bancario: por un lado, a través del trabajo conjunto con Poincenot, estudio tecnológico que crea empresas de servicio financiero basados en innovación digital; por otro lado, organizando los certámenes Innova que potencia emprendimientos relacionados con procesos y servicios financieros y que este miércoles anunció sus nuevos ganadores.

Además, desarrollaron una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), con la que permiten que otras empresas adapten su software para acceder a servicios del banco de manera transparente y automática, sin la necesidad de entrar al home banking. Hoy, la utilizan el gigante del ecommerce MercadoLibre y el portal de venta de pasajes de micros Plataforma10.

La gerenta de Sistemas e Innovación del BIND, Alejandra Rodríguez, dialogó con iProfesional y reveló algunos detalles del plan para –según ella misma indica– conseguir el objetivo de "ser el banco más innovador del sistema financiero argentino".

¿Cómo arrancó el plan de innovación del BIND?

Hace cinco años diagramamos la estrategia para hoy estar ofreciendo APIs como las que estamos ofreciendo. No es que innovamos y vamos por este camino, sino que hubo un largo camino recorrido donde lo primero que hicimos fue cambiar el core bancario.

En paralelo empezamos a trabajar con un middleware, que es la puerta a nuestra API, al mundo exterior. Como es el intermediario entre todos los sistemas que tenemos, se trabajó también en todo lo que eran los canales. Porque nos estamos yendo de lo que era el homebanking del BIND, porque nuestra estrategia contemplaba que innovemos en nuestros canales. No íbamos innovar en el core, porque ahí no hay nada que inventar. Innovemos todo lo que es por fuera.

¿Cómo trabajaron esa innovación dentro del banco?

La estrategia se basó en la comprensión de que las primeras etapas de innovación dentro del banco son las más difíciles. Entonces, era necesario desarrollar un perfil más innovador que implique la prueba y ejecución de ideas, con la posterior evaluación de resultados. En este contexto lanzamos BIND 24 y posteriormente construimos la plataforma de API Bank, donde estamos exponiendo servicios del banco a clientes, con contratos específicos y bien seleccionados.

Te puede interesar ¿Cómo afectarán al usuario las nuevas medidas para atacar el mercado ilegal de celulares?

¿Cómo seleccionan esos proyectos?

Lo que hicimos hace dos años fue trabajar los certámenes de innovación. Armamos uno el año pasado, que el objetivo que tenía era encontrar alianzas con Fintech de productos ya desarrollados para poder conectarlos con el banco a través de tecnología.

El primer caso de éxito que tuvimos con la primera edición fue Moon Money Online, que es una plataforma de préstamos digitales. Nos montamos en su plataforma: el cliente pide un préstamo, todo de manera online, y a través de un comité virtual dentro del banco. El análisis crediticio forma parte de un scoring de Moon y acá lo que hacemos es la aceptación de ese scoring. Luego, el préstamo se desembolsa aquí en el banco, en una cuenta del BIND o de otra entidad.

Esto surgió de Innova 1, donde tuvimos varias empresas, algunas de ellas las fuimos implementando más tarde. Allí quedó el camino abierto para que nos toquen la puerta. Fuimos analizando los proyectos y ya están trabajando con nosotros, como Mercado Libre, Plataforma10 y otros clientes.

¿Ya disponían de los perfiles en el personal del banco o salieron a buscar al mercado?

Tuvimos que traer nuevos perfiles y adaptar los existentes. Hicimos un mix: trajimos nuevos perfiles y capacitamos a los perfiles que ya teníamos.

¿A qué servicios del banco una firma puede acceder desde la API y sin usar el homebankig?

No son todos los servicios. Estamos ofreciendo consulta de saldos, de movimientos, de transferencias, de CBU. Hay unos diez. Hay otros servicios que, a medida que los clientes nos van pidiendo, analizamos si son interesantes y los exponemos. O cosas nuevas que nos haya parecido bueno tenerlo en BIND y también salieron.

Por ejemplo, con Mercado Libre tenemos todo lo que es Fondos Comunes de Inversión. Pero eso lo estamos exponiendo solo para Mercado Libre. Están ya las API disponibles para suscribir y rescatar fondos.

Te puede interesar Bloqueo de celulares robados: ahora dejarán de funcionar aún si no fueron denunciados

¿Qué requisitos deben tener los clientes?

Lo que analizamos es al cliente, la necesidad, el aspecto comercial. Innova 2 tiene otro enfoque. Queremos ser el banco más innovador del sistema financiero argentino y creo que estamos ahí.

Una de las misiones del banco es ser referentes en innovación en el mercado financiero. En ese camino, también estamos cambiando los procesos, las maneras de trabajar en todo el banco. Porque queremos ser un banco ágil y eficiente en todos los aspectos, y para eso nos basamos en este programa.

Ahí estamos pidiendo: traigan algún producto que pueda hacer que el banco sea más eficiente y ágil en algún punto. Por ejemplo, se están presentando varios proyectos para robotizar procesos, para automatizar pasajes a producción o colas en las sucursales.

Si quiero ser un banco innovador, quiero ser más ágil y más eficiente, tengo que también serlo puertas adentro. De nada me sirve mostrar productos innovadores si para adentro no somos innovadores y ágiles.

¿Los emprendedores también pueden contratar el uso de la API?

Los emprendedores pueden acceder a nuestros servicios a partir del programa Innova, porque los organizamos para ser más eficientes. Lo que buscamos es eficientizar hasta la selección de proyectos, porque sabemos que hay mucha demanda. La idea es vengan todos juntos, veamos las mejores alternativas para el BIND y en función de esto lo trabajamos en un espacio destinado especialmente para esto.

El programa pasado fue recontraeficiente: barrimos un montón de empresas y propuestas. De hecho, algunas iniciativas que no fueron seleccionadas las fuimos implementando por más que el objetivo era implementar una o dos, porque al verlas funcionando en equipo, trabajando juntas, hay un trabajo más rico.

¿Cuál es la demora en la implementación de la API Bank?

Te puede interesar Esperan a más de 5.000 personas en la mayor cita del comercio electrónico argentino

Es relativamente sencillo. Hemos conseguido casos de éxito en un mes, como el de Plataforma 10. Claro que del otro lado tendrán que tener la tecnología disponible. Para esto, hubo que recorrer un largo camino.

No obstante, los proyectos que elijamos no necesariamente deben usar la API. Por ejemplo, si proponen agilizar algún proceso del banco, no hace falta que se conecten a la API. Una firma equis quiere consultar un saldo desde su plataforma sin tener que entrar a BIND 24, lo puede hacer al instante. Lo mismo con una transferencia inmediata. No tiene por qué entrar al home banking: desde un sistema de ellos, se comunican con una API nuestra y obtienen la información.

Pero por ejemplo, diseñan un robot para automatizar dentro del banco algún proceso que hasta el momento se realiza manualmente. Eso, directamente, queda dentro del banco.

¿Cuáles son los requisitos que deben tener los proyectos de Innova para tener más chances de ganar?

Armamos una matriz gigante, donde se analiza qué proceso toca, si es un proceso crítico del banco o no, si es un proceso que impacta en el cliente final o en el cliente interno, qué tecnología tiene lo que nos vienen ofrecer, etcétera. Si nos vienen con algo en Visual Basic, seguramente quedará descartado.

También se considera qué esfuerzo le demanda al banco implementarlo y qué esfuerzo le demanda a la Fintech implementarlo. Entre todas esas alternativas, elegiremos la que mejor beneficios posea, menor esfuerzo o aquella que pueda mostrar más rápidamente un objetivo.

Los bancos están mirando cada vez con más interés a las criptomonedas ¿cuál es el enfoque del BIND?

En el programa Innova 1 quedó seleccionado Bitex. Estamos trabajando con ellos. Lo tenemos en el radar. Tenemos dos MVP (Mínimo Producto Viable por sus siglas en inglés): uno es las transferencias al exterior vía blockchain y otro para la compraventa de Bitcoin.

Con Ripio también estamos buscando crear algo que en cuanto el banco posea la "priorización" comenzaremos a desarrollar. Y en el programa Innova 2 tenemos algo de contratos inteligentes.