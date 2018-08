Escenario 2019 Según Ricardo Alfonsín, "Roberto Lavagna está dispuesto a hacer un esfuerzo patriótico"

Después de que la exsenadora peronista Hilda "Chiche" Duhalde manifestara su apoyo al economista Roberto Lavagna como candidato presidencial para 2019, el exdiputado nacional por la UCR Ricardo Alfonsín opinó en el mismo sentido. "Roberto Lavagna está dispuesto a hacer un esfuerzo patriótico", aseguró.



En su paso por LN+, Alfonsín invitó a la política hacia un camino de la unión para salir adelante de la crisis. "Tenemos que lograr no echar leña al fuego en esta circunstancia, eso es muy malo para este país", expresó, y agregó: "Ojalá mi partido, la UCR, asumiera la responsabilidad de convocar al diálogo entre el Gobierno y los partidos".



"Si nosotros [los radicales] hubiéramos actuado con más atrevimiento, con mejor comprensión acerca de nuestras responsabilidades hubiéramos evitado que se tomen algunas decisiones equivocadas cuyas consecuencias se están pagando", dijo.



Sobre el exministro de Economía Lavagna, el exparlamentario opinó: "Es un hombre que ha generado una confianza muy grande en toda la sociedad", y detalló: "(Eduardo) Duhalde me dijo que no es que él (por Roberto Lavagna) no esté encantado, pero está dispuesto a hacer un esfuerzo patriótico".



Además, sobre su vínculo con dirigentes peronistas, sentenció: "Cuando los dirigentes radicales me ven conversando con un peronista se molestan algunos en las redes, y eso es el gorilismo que atrasa, que no comprende lo que pasó con el sistema de partidos en la Argentina y en el mundo, ni siquiera comprende lo que pasó con la UCR en los últimos tiempos".