Dolar recargado Longobardi cruzó a Marcos Peña: "No sé si esto es un fracaso económico, pero se le parece mucho"

El periodista cruzó en la radio al jefe de Gabinete, quien remarcó que la devaluación es un proceso de recuperación y llamó fracaso a la herencia K

El jefe de Gabinete Marcos Peña fue entrevistado este jueves por Marcelo Longobardi donde justificó que el fuerte devaluación que aqueja al dólar por estos días es un "proceso de recuperación" y que "no estamos ante un fracaso económico".

"Ahora, Marcos, disculpame. Vos estás planteando que esto no es un fracaso económico. No estoy diciendo que sea culpa de Macri, de Dujovne o de no sé quién, pero estamos viendo una economía que devaluó su moneda prácticamente en un 80%, un riesgo país de 730 puntos, una tasa de interés que supera el 50%, una actividad económica en recesión, estamos viendo problemas de empleo, de caída de salario real, hay un alto grado de desconfianza de la economía argentina local e internacional significativo. No sé qué es un fracaso pero esto se le parece mucho", disparó Longobardi.

Por su parte, Peña le respondió: "Bueno, no estoy de acuerdo, Marcelo. Si mirás la película más grande es que siendo uno de los países más ricos del mundo, tiene un 30% de pobreza. Ese es un fracaso. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. Es un fracaso que en 80 años no podamos terminar con la inflación".

Te puede interesar El peor momento de Macri: aun con plata del FMI, el mercado no cree en su plan

Y agregó: "Ahora, puede ser que tu análisis exprese un fracaso, pero nosotros lo vivimos como un proceso de recuperación en un contexto de enormes dificultades mundiales. Pero desajuste estructural es el fracaso que recibimos en 2015 y que estamos tratando de resolver".

Además, el funcionario señaló que las metas de inflación eran "muy ambiciosas" y que "llevará más" tiempo reducir el avance del costo de vida.

"Estamos confiados que de esta crisis salimos fortalecidos de todos los desequilibrios estructurales", concluyó.