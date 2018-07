opinión presidencial Definiciones de Macri en el exterior: ajuste, aborto y aportantes "truchos" en la campaña de Cambiemos

El mandatario se refirió a los dos temas que más impactan en Cambiemos, incluyendo al nuevo rol que se asignará a las Fuerzas Armadas

El presidente Mauricio Macri brindó una entrevista este jueves a una emisora rosarina desde Johannesburgo donde se encuentra para participar en la cumbre de los BRICS. En la misma, dio definiciones sobre el ajuste, el debate sobre la legalización del aborto en el Senado, la denuncia de aportantes "truchos" en la campaña de Cambiemos en 2015 y 2017 y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina.

Por supuesto, también habló de su papel como presidente pro-tempore en el G20, del comercio mundial y de la cumbre de los BRICS.

En diálogo con Radio 2 de Rosario, el mandatario relató sus encuentros en Sudáfrica con el jefe de Estado ruso, Vladimir Putin y el presidente de China Xi Jinping.

"Como presidente del G20 estamos intentando a partir del diálogo llegar a consensos, demostrando las herramientas que nos han servido para crecer. Cuando vos analizás cuáles son los países que más han crecido en los últimos 20 años, son los que han intercambiado más. Nosotros podemos dar fe de que aislados del mundo no nos fue bien y queremos apostar a una integración con el mundo que nos ayude a modernizarnos y a crear oportunidades de trabajo. Exportar más es crear más trabajo para los argentinos", explicó Macri.

Además, indicó que "los rusos están muy interesados en hacer un puerto en la provincia de Buenos Aires. Estamos buscando un socio local que los acompañe. Están muy interesados en las centrales nucleares, como también los chinos".

Con respecto al decreto que habilita la intervención de las FF.AA. en seguridad interior y a la marcha opositora que tuvo lugar este jueves frente al Ministerio de Defensa, el Presidente sostuvo: "Me impresiona que tanto dirigente que tiene que ser responsable no haya leído siquiera lo que hemos firmado, donde queda clara que las FF.AA. no van a participar en la seguridad interior, lo que van a ser es completar a las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico en apoyo logístico".

"Yo lo que estoy haciendo es lo que siento que quieren por ejemplo los rosarinos, que sufren a diario las negligencias de no haber enfrentado durante años como se debía al narcotráfico", continuó y agregó que "Tenemos 70.000 argentinos en las FF.AA. que trabajan en una agenda que no tiene que ver con las necesidades del siglo XXI. Hoy no tenemos un escenario de conflicto con Brasil, con Chile. La agenda es el terrorismo, el narcotráfico, el cibercrimen o las inclemencias climáticas que podrían sobrevenir".

Ante la pregunta sobre si habrá más ajuste hacia fin de año, el mandatario consideró que "el ajuste es la transformación del Estado, para generar empleo de calidad. Necesitamos un Estado que acompañe y facilite y no que aplaste y entorpezca, porque si no sabotea el crecimiento del país".

"Los que agitan el fantasma del ajuste intentan defender sus privilegios porque detrás de todos esos gastos que tienen el Estado descubrimos todos los días gente que tiene privilegios y que gana cosas que no tiene que ganar", lanzó.

Además, evaluó sobre el posible impacto que tendrá una nueva suba de tarifas en la población. "No hace falta medirlo. Ya todos sabemos lo que nos cuesta pagar la luz, el gas, el agua".

En relación al debate por el aborto legal que se viene dando en el Senado y que llegará al recinto el próximo 8 de agosto, Macri pidió a los senadores nacionales de Cambiemos que "voten a conciencia" y que "respeten el voto de sus compañeros de bancada y de los opositores", al tiempo que los instó a que también "respeten la decisión final".

"He sido muy claro: abrí el debate porque considero que hace al crecimiento de los argentinos debatir con respeto las distintas visiones respecto de todos los temas de la vida diaria en el Siglo XXI", sostuvo el mandatario.

"Les he pedido (a los senadores de Cambiemos que) voten a conciencia y respeten el voto de su compañero de bancada y de los opositores y también que respeten la decisión final. Eso es lo que construye una mejor sociedad", subrayó el líder de Cambiemos.

También se refirió a la polémicos dichos del médico de la Fundación Conin, Abel Albino, quien el miércoles sostuvo que el preservativo "no servía para nada" porque "el virus del sida atraviesa la porcelana".

"No los escuché. Vi que ha tenido muchas críticas. No sé desde qué lugar se paró para decir esas cosas que he visto que técnicamente se las han ido rebatiendo, pero a la vez digo Abel Albino trabaja con nosotros desde su Fundación, trabaja con el Gobierno nacional creando más centros de inclusión infantil que es una de las grandes prioridades que he tenido como Presidente", destacó el mandatario.

"Hay que trabajar desde la infancia que es el momento más importante. El doctor Abel Albino es un batallador de hace muchos años, entonces creo que tenemos que apostar a eso y dejar opiniones en otros campos que son las opiniones de él", virtió a modo de respaldo.

Por ultimo, Macri hizo alusión al tema de los aportes truchos de campaña y aseguró que Cambiemos "no tiene nada que ocultar", a la vez que le pidió a la oposición que "acompañe" la reforma electoral y cuestionó la "hipocresía".

"La Justicia tiene que actuar como corresponde. Nosotros no tenemos nada que ocultar. La información ya está suministrada", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado reclamó "una reforma electoral que le dé mayor transparencia y que no deje estos agujeros que deja la legislación actual".

"Hay mucha hipocresía en esto y creo que hay que corregirlo a partir de una ley que modernice el sistema electoral definitivamente. Tenemos una tarea pendiente y espero que la oposición acompañe", remarcó Macri.

Finalmente, al ser consultado sobre si la aparición de beneficiarios sociales como aportantes de la campaña de Cambiemos había sido un error, el Presidente manifestó: "No voy a opinar hasta que la Justicia no termine el tema".