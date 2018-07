Ante crisis del sector SMATA se aleja del Gobierno y se acerca a Cristina Kirchner

El gremio de mecánicos invitó a la senadora a un plenario que se hará el fin de semana. Y mantiene contactos con otros sindicatos afines al kirchnerismo

El Sindicato de Mecanicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) tenía línea directa con la Rosada. De hecho, su secretario general, Ricardo Pignanelli, era fogoneado por el Ejecutivo para dirigir la CGT.

Pero en las últimas horas, el gremio invitó a Cristina Kirchner a un plenario de delegados bonaerenses que se realizará este viernes y sábado en Cañuelas.

Tras la corrida bancaria de mayo, la exmandataria bajó su perfil para evitar cualquier polarización con el Gobierno. Además, su salida de la escena pública habría permitido que su imagen suba, a medida que bajaba la del oficialismo tras la devaluación y la asistencia del FMI.

En efecto, Cristina hoy estaría con más chances de postularse a la presidencia en 2019, algo que dan como un hecho los Miguel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, del PJ. Aunque no sólo hay incertidumbre sobre la posible candidatura de Cristina, sino cómo votará en el debate en Senadores el 8 de agosto cuando se trate la legalización del aborto.

No obstante, la expresidenta todavía no confirmó si asistirá al evento, del que participarán unos 500 delegados mecánicos. En caso de aceptar, podría dar un discurso crítico contra el Gobierno, aprovechando que el sector está afectado por la crisis, con fuerte bajas no sólo en la producción de automóviles, sino también en la venta de 0Km.

Pero no es la única señal del enfriamiento de la relación de SMATA con Cambiemos. También tiene cercanía con la UOM, de Antonio Caló, quien estuvo al frente de CGT durante el mandato de Cristina y se mostró afín a su gobierno. También con el moyanismo, hoy más cerca de la expresidenta.

Pero Pignanelli también se muestra cercano con Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria y líder de la Corriente Federal de los Trabajadores, quien muestra su cercanía a la exmandataria.