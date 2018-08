Coimas en la obra pública Explotó el Lava Jato criollo: quiénes son los empresarios detenidos en la causa de los bolsos

Carlos Wagner, de Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, es uno de los hombres de negocios con orden de detención

El juez federal Claudio Bonadio ordenó detener a una decena de ejecutivos y a ex funcionarios K por presunta asociación ilícita

Luego de 34 allanamientos dispuestos este miércoles por el juez federal Claudio Bonadio y llevados a cabo por la Policía Federal, fueron detenidos 15 empresarios y ex funcionarios kirchneristas, todos involucrados en una presunta asociación ilícita que se dedicaba a repartir dinero en bolsos, supuestamente de coimas ligadas a la obra pública.

La causa se inició a fines de 2017 a partir de la declaración testimonial de la exesposa de Oscar Bernardo Centeno, chofer de Roberto Baratta, quien fuera secretario de Coordinación y Gestión en el ministerio de Planificación durante los 12 años del kirchnerismo.

En la causa figuran documentos elaborados por el propio Centeno, que fueron aportados por periodistas de La Nación. Se trata de al menos ocho cuadernos en los que él anotaba dónde retiraba los los bolsos, quiénes pagaban, quiénes lo retiraban, cuándo y dónde, sumado al destino que se le daban a los mismos.

Dado la cantidad de empresarios apresados -la orden detención de Bonadio alcanzó, al menos, a 9 ejecutivos, pero se esperan nuevos operativos-, ya hay quienes consideran a esta causa de los bolsos como el Lava Jato Criollo.

Entre las personas detenidas este miércoles hay importantes figuras del mundo empersarial, todos ligados a los negocios de la energía y la obra pública. Entre ellos se encuentran Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de IECSA, la firma histórica del Grupo Macri, que pasó a manos de Marcelo Mindilin durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

A continuación, uno a uno, los empresarios y exfuncionarios sobre quienes pesa la orden de detención:

-Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería. Fue detenido durante la madrugada del miércoles.

Te puede interesar Mauricio Macri admitió que el año cerrará con una inflación del 30% e hizo una insólita recomendación

-Jorge Neira, gerente de Electroingeniería. Fue detenido durante la madrugada del miércoles.

-Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de Iecsa. Fue detenido durante la madrugada del miércoles.

-Armando Losón, presidente de Albanesi constructora.

-Juan Goicoechea, de la empresa Isolux.

-Carlos Mundin, de la empresa BTU SA.

-Claudio Glazman, empresario del rubro inmobiliario.

Por su parte, Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona; y Oscar Thomas, ex director ejecutivo del ente Binacional Yacyretá, tienen sobre sus espaldas una orden de detención pero no habían sido ubicados.

Te puede interesar Plan Sica: el Gobierno recurre a los subsidios y créditos a menor tasa para evitar despidos en la industria

Según señalaron fuentes judiciales, en caso de que no puedan dar con los imputados se dictarán órdenes de captura nacional e internacional.

A ellos se agregan:

-Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación. Fue detenido durante la madrugada del miércoles.

-Oscar Centeno, chofer de Baratta en Planificación. Fue el primer detenido el martes por la tarde.

-Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta.

-Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación.

-Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Te puede interesar ¿Espionaje chino en la Argentina?: la respuesta de Neuquén a la advertencia del New York Times

-Rafael Llorens, ex secretario Legal de Planificación.

-Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa.

-Hugo Martín Larraburu, ex secretario privado de Juan Manuel Abal Medina en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Sumado a las capturas -que no son las únicas sino que hay otras dispuestas por el magistrado que interviene en la causa junto al fiscal Carlos Stornelli- también se ordenó una batería de indagatorias.

La primera será este miércoles y se le realizará a Centeno, en tanto que el resto de los detenidos serán trasladados a partir de este jueves a los tribunales de Comodoro Py.

Además, hay otros sospechosos a quienes no se detuvo pero sí se citó a indagatoria. Entre ellos se destacan la ex presidente Cristina Kirchner, quien fue convocada a declarar el 13 de agosto; el ya apresado exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien tiene que declarar el 10 de agosto; el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; y el exsecretario general de la Presidencia y luego titular de la AFI, Oscar Parrilli.

A ellos se suman el exministro de Minería Jorge Mayoral, el extitular de la Auditoría General de la Nación y operador judicial Javier Fernández, así como el empresario de medios Rudy Ulloa. Están citados para el 7 de agosto próximo.

Al día siguiente deberán desfilar por Comodoro Py el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y el exjuez federal Norberto Oyarbide.

El 9 de agosto será el turno de los empresarios Néstor Otero y Juan Carlos Lasturaing, el exsecretario privado de De Vido José María Olazagasti y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Según informaron fuentes judiciales, la causa está bajo secreto de sumario y los apresados, incomunicados.