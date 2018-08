Coimas en la obra pública El “escándalo de los cuadernos”: el kirchnerismo deslegitima la denuncia y habla de "causa armada"

Mientras Cristina Kirchner elige el silencio, desde su espacio cuestionan al juez Claudio Bonadio, que impulsa el caso, y resaltan la falta de pruebas

Luego de que explotó el miércoles el “escándalo de los cuadernos”, el kirchnerismo decidió a través de uno de sus interlocutores judiciales desestimar la nueva denuncia sobre pago de coimas por parte de ex funcionarios.

Ante la ola de detenciones y pedidos de indagatoria a ex contratistas de la obra pública y ex funcionarios K que solicitó el juez federal Claudio Bonadio, que incluye a la ex presidenta Cristina Kirchner, el diputado del FpV y consejero de la Magistratura, Rodolfo Tailhade, sostuvo que se trata de una "causa armada" por parte del magistrado y el gobierno de Mauricio Macri.

“Hay que analizarlo en dos planos: jurídico y político. En lo jurídico, es una nueva ‘andanza’ de Bonadio en la justicia federal”, aseguró. Y recordó que el juez tiene muchas denuncias en su contra.

Por otro lado, descalificó las pruebas asentadas en los cuadernos supuestamente escritos por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, quien fuera número dos del exministro de Planificación, Julio De Vido. Consideró “que el diario íntimo (del chofer de Baratta) es inverosímil”. En los anotadores habría quedado registrado el supuesto pago de coimas que se realizó durante una década.

Para Tailhade “es una maniobra del juez Bonadio para quedarse con una investigación que no le corresponde. Cristina aparece sólo una vez nombrada en los cuadernos”. Lo cierto es que Bonadio se apresta a pedirle a la Cámara Alta el desafuero de la ahora senadora para luego poder detenerla.

El diputado y consejero también resaltó la detención del empresario Javier Sánchez Caballero en el marco de esta causa. A su criterio, Sánchez Caballero “es Macri. En cualquier empresa en la que están los Macri, Caballero está como apoderado". Y añadió sobre el nuevo escándalo que golpea a la gestión kirchenrista: "Tienen la finalidad de instalar un tema para desviar la atención de la realidad de crisis económica y social que estamos viviendo".

Por su parte, la expresidenta, el exsecretario general de la Presidencia y titular de la AFI, Oscar Parrilli, y el exjefe de Gabinete,Juan Manuel Abal Medina, que serán indagados en la causa por orden de Bonadio, prefirieron el silencio.

En lo que hace al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los máximos apuntados en este expediente, y quien hoy está detenido, será indagado el 10 de agosto. Su esposa, Alessandra Minnicelli, también cargó contra el juez y el fiscal de la causa, Carlos Stornelli . "Qué casualidad que siempre están Bonadio y Stornelli. Creo que es una causa armada. La connivencia que hay entre el Ejecutivo y el Poder Judicial es impresionante", advirtió.

En declaraciones radiales, dijo sobre Centeno:"Alguna vez acercó a mi suegra al médico, pero me parece raro que haya tenido acceso a la quinta de Olivos".

El empresario Gerardo Ferreyra, dueño de la empresa Electroingeniería aseguró que "no" pagó coimas ni sobreprecios en obras públicas y definió como "un show mediático". "No pagué coimas", enfatizó el empresario, quien dijo que su patrimonio está "fiscalizado por la AFIP”.