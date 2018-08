Causa de los cuadernos El Senado autorizaría este martes el allanamiento a tres propiedades de Cristina Kirchner

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá este martes para considerar el pedido de Bonadio. Pichetto pide que antes haya una sentencia firme

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá mañana para considerar la solicitud del juez federal Claudio Bonadio para que se autorice el allanamiento de los domicilios y oficinas de la senadora del Frente para la Victoria Cristina Kirchner.

Será a las 18:30 en el salón Arturo Illia: la idea es emitir dictamen para tratar el pedido en el recinto el miércoles 15 de agosto.

Ante el estallido del nuevo escándalo judicial por el supuesto pago de sobornos por la obra pública durante el kirchnerismo, a raíz de la presentación de cuadernos que registrarían numerosos hechos de corrupción, el magistrado envió el jueves pasado un oficio a la Cámara alta para que avance con el desafuero de la ex presidenta.

Sin embargo el jefe del bloque Justicialista en el Senado, Miguel Pichetto, se apresuró en remarcar que su postura no había variado y que no dará el aval a esa maniobra hasta tanto no haya una sentencia firme contra la ex mandataria.

Respondiendo a un pedido de la presidenta del Senado, Gabriela Michetti, el interbloque de Cambiemos quiso citar a una sesión especial para este lunes o martes con el fin de tratar la solicitud de desafuero, pero al chocar con la resistencia de Pichetto, la posibilidad fue perdiendo fuerza y finalmente la convocatoria se redujo a la autorización de los allanamientos judiciales.

Se trata del pedido para allanar las propiedades ubicadas en Uruguay 1306/1310, intersección con la calle Juncal 1409/, piso 5°, de la Ciudad de Buenos Aires; Mascarello 441, Río Gallegos; y Padre de Agostini y Los Tehuelches, El Calafate, como así también las oficinas y el despacho de Cristina Kirchner en la Cámara alta.

La senadora del FpV es integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales (que preside el catamarqueño del PJ Dalmacio Mera), pero su presencia este martes estaba en duda.

La idea que tiene la mayoría de la bancada de Pichetto es autorizar el allanamiento a los domicilios de la senadora del Frente para la Victoria pero no a su despacho, por considerar que con esa maniobra la Justicia vulneraría a otro poder del Estado como es el Legislativo.

El argumento del PJ es que los delitos que se le imputan a Cristina Kirchner son previos a su llegada al Senado y, por lo tanto, el allanamiento a su oficina en el palacio legislativo no tendría objeto fundado.

De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320), la Justicia no puede realizar un allanamiento al domicilio o las oficinas de un legislador nacional sin contar primero con la autorización de la Cámara respectiva.

El abogado Gregorio Dalbón, en tanto, le propuso a Cristina Kirchner, su defendida, que de su asentimiento para que la Justicia proceda con los allanamientos sin necesidad de que la decisión recaiga en el Senado, y en particular en el jefe del bloque del PJ, Pichetto.

"Le planteé (a Cristina Kirchner) no esperar el permiso de un Senado, que ella colabore con la Justicia porque en definitiva no hay absolutamente nada que esconder", manifestó el letrado.

Dalbón pidió de todos modos que los encargados del operativo "vengan sin cámaras y sin celulares, porque un allanamiento no tiene que ser con ribetes cinematográficos y tampoco con humillaciones".

"No dependamos de Pichetto para que hagan un allanamiento. No hay nada que esconder. Que se haga bajo las condiciones que podamos poner que es el decoro hacia el casa de una mujer viuda, el decoro hacia sus cosas íntimas. Estoy hablando de ropa interior, zapatos... Que no haya fotografías, que no haya filmaciones pero que se entre, no hay problema", agregó el abogado en declaraciones a radio FM La Patriada.