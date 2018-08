Cuadernos de la coima K Para su abogado, Gregorio Dalbón, "Cristina tiene tranquilidad absoluta porque es inocente"

Aseguró que la causa está "entreteniendo a los argentinos mientras el país está en precolapso", y que hay funcionarios y parientes de Macri implicados

La expresidenta Cristina Fernández niega haber recibido sobornos durante su gobierno y tiene "tranquilidad absoluta" frente a su imputación en una causa que asegura solo busca que no se hable de la situación económica del país, contó su abogado Gregorio Dalbón.



Hace cinco días, el juez Claudio Bonadio decidió citar a declarar el 13 de agosto a la viuda del también expresidente Néstor Kirchner, en una investigación que ha dejado una veintena de detenidos, entre exfuncionarios y empresarios de la obra pública, acusados de integrar una red de coimas en el periodo kirchnerista.



"Esta causa, sin perjuicio de lo que se pueda llegar a descubrir, está entreteniendo a los argentinos mientras el país está en el precolapso, a un punto de no pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional", cuenta Dalbón, para quien algunos jueces responden directamente a los intereses del gobierno.



De cualquier forma, los fueros parlamentarios que obtuvo al ganar un escaño en el Senado en las elecciones de 2017 evitan que Fernández -acusada de encabezar junto a su esposo una asociación ilícita- pueda ser detenida, en el caso de que lo ordenase Bonadio.



Dalbón insiste en que, al igual que la ley dice que los jueces de la nación no pagan Impuesto a las Ganancias, ella opina que como legisladora tiene fueros y "así debe ser respetada".





"Pero no por una cuestión de ampararse en ellos, sino que es una cuestión natural de todo senador", añadió

Tuvo dos años para pedir la detención sin fueros (desde que abandonó la Presidencia en diciembre de 2015 hasta que llegó al Senado) y no lo hizo porque políticamente no le convenía a Mauricio Macri tener a Cristina presa

no podemos ver la data de antigüedad y la letra del chófer con una pericia

Muchos de los días que decía que estaban Cristina o Néstor, ellos estaban haciendo viajes presidenciales", argumentó el letrado, quien agregó: "Su postura es de tranquilidad absoluta porque obviamente es inocente de todos los cargos

Aquí se van a ver involucrados exfuncionarios de Cristina Fernández y funcionarios y parientes de Macri

En este sentido, el letrado descartó que la Cámara Alta decida despojar de ese privilegio a Fernández para que sea arrestada, algo que se prevé solicite Bonadio por segunda vez -ya lo hizo en diciembre pasado por otra causa y el desafuero todavía no ha prosperado-."El peronismo no lo va a hacer", añadió el abogado, y puso como ejemplo que otro exmandatario y senador peronista, Carlos Menem, condenado por tráfico de armas pero sin sentencia firme, sigue en libertad.Por otro lado, el abogado criticó que en vez de sortear al juez del caso, se eligiera "a dedo" a Bonadio, que ya ha procesado a la expresidenta en otras causas y tiene "absoluta enemistad" con ella.", enfatizó."Lo triste es que al no tener los (cuadernos) originales", remarcó Dalbón, y adelantó que si la causa sigue basándose en "fotocopias", el juez y el fiscal incurrirán en prevaricación.Aún así, insistió en que en ninguna esas anotaciones se dice que "se le da plata" a Fernández.La expresidenta, según su defensor, acudirá a la cita del juez del 13 de agosto y dará "garantías" sobre los movimientos que hizo los días que Centeno decía que iba con el auto a la casa presidencial.".El escándalo se avivó este lunes después de que Angelo Calcaterra , primo de Macri, admitiera que hizo aportes ilegales a las campañas del kirchnerismo , aunque sostuvo que fue presionado para realizarlos.Si bien desvincula a su defendida, Dalbón no descarta que hubiera corruptos durante el anterior gobierno, pero alertó de que también en el actual.", concluyó.