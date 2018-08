Coimas en la obra pública Laura Alonso, sobre los cuadernos de Centeno: "Cristina Kirchner recibió bolsos con plata"

La titular de la Oficina Anticorrupción habló sobre la causa contra empresarios y exfuncionarios K y aseguró que "en algún momento el dinero va a aparecer"

En el cierre de una jornada intensa que se vivió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde varios empresarios, entre ellos Angelo Calcaterra, ex dueño de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, reconocieron que aportaron dinero a la campaña kirchnerista, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, habló sobre la causa que tiene origen en los cuadernos que anotaba Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta.



"¿Cristina recibió bolsos?", le preguntó en A24 Luis Novaresio a la titular de la Oficina Anticorrupción. Su respuesta: "Por supuesto. Centeno dice que si hubo un duelo duró poco, porque enseguida se retomó el circuito", respondió la funcionaria de Cambiemos en referencia al supuesto pago de coimas para la concesión de la obra pública durante el gobierno anterior y, especificamente, luego de la muerte de Néstor Kirchner.



"La plata en algún momento va a aparecer", aseguró Alonso. "Alguna se habrá consumido y otra en algún lado está. O está en el circuito financiero internacional y no está a nombre de Cristina Kirchner, o de Néstor Kirchner o de Julio De Vido. Hay que trabajar para rastrear el dinero", añadió.



uadernos de Centeno

Opinó, además, que los ccuentan "la historia de lo que se venía denunciando desde hace muchos años contada en ocho temporadas y toda de golpe".

"Es la revelación de mucha información junta sobre empresas, empresarios, funcionarios de primer, segundo y tercer nivel sobre un circuito", destacó.



Para Alonso, el regreso de Cristina Kirchner a la Casa Rosada sería "el horror, una cosa muy trágica, un gran retroceso".

"Creo que no va a pasar, no es una opción. Me gustaría balancear esto: un buen gobierno necesita una buena oposición. Una oposición competitiva le haría bien, y Cristina Kirchner no es competencia, es para fanáticos y le haría mucho daño a la Argentina que ella pudiera tener alguna chance electoral", abundó. Y remató: "Incluso creo que no debería ser senadora a esta altura de las circunstancias…".



La funcionaria consideró que la ex Presidente representa "un mal recuerdo de la política". "Son personas que entraron a la política a robar, no aman a la política. Los que dicen todo el tiempo que aman a la política y al Estado son los peores. Y a la vista están los resultados, los datos, los cuadernos, los bolsos revoleados y los señores contando plata en 'La Rosadita'". "El que robó en la política no es político, es delincuente", concluyó.