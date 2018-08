Ex funcionarios presos ¿Quiénes serán los compañeros de Boudou en el penal de Ezeiza?

El ex vicepresidente ya fue trasladado al penal de Ezeiza donde deberá cumplir con una pena efectiva en prisión junto a varios conocidos

El Tribunal Oral Federal 4 condenó a 5 años y 10 meses de prisión a Amado Boudou, al encontrarlo culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa por la venta de la calcográfica ex Ciccone.



Los jueces ordenaron la detención del ex vicepresidente, quien desde ayer a la tarde se encuentra alojado en el penal de Ezeiza.

Sin embargo, el ex vicepresidente no es el único detenido, sino que en esa cárcel hay otros detenidos del ámbito político, entre ellos José López, el ex secretario de Obras Públicas que fue preso cuando intentaba ocultar millones de dólares en un convento.



Otro de los ex funcionarios K detenidos en Ezeiza es Ricardo Jaime, que fue trasladado a ese penal en abril de 2016 por la compra de trenes usados a España y Portugal. Fue el primer ex funcionario kirchnerista que terminó tras las rejas por corrupción.



También hay presos de otros ámbitos como el ex jefe de UOCRA seccional La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina; Mario Segovia, conocido como “El Rey de la Efedrina”; Jorge Mangeri, condenado a perpetua por el crimen de Ángeles Rawson, y Eduardo Vázquez, ex baterista de Callejeros, condenado por asesinar a su esposa Wanda Taddei, según Los Andes.



La cárcel de Ezeiza está dividida en 7 módulos y cada uno tiene 10 pabellones con celdas individuales y un área común donde hay mesas, sillas y un televisor para el uso de los presos.



La detención inmediata no se esperaba y sorprendió no sólo al ex vicepresidente de Cristina Kirchner, sino también a sus defensores. Apenas un puñado de dirigentes del kirchnerismo expresó su apoyo al ex vicepresidente Amado Boudou.



“No es justicia, es revancha. Fuerza Amado!”, escribió junto a una foto de ambos el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, detenido desde diciembre pasado en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum de Entendimiento con Irán.



Por su parte, el ex piquetero y dirigente de Miles, Luis D’Elía, afirmó que la condena se debió a la decisión del ex ministro de Economía de “haber expropiado las AFP y recuperado y devuelto el fondo de sustentabilidad de Anses a sus legítimos dueños, los trabajadores argentinos”.



Dentro del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, si bien su titular Agustín Rossi se mantuvieron en silencio, también hubo mensajes de respaldo. Estos fueron los casos de Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Adrián Grana, Mónica Macha y Gabriela Estévez.