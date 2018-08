Votación "trascendental" Definiciones de Mauricio Macri antes del debate por la legalización del aborto: “Hoy ganará la democracia”

Minutos antes del debate en el Senado por la iniciativa de la Interrupción Voluntaria del Emabrazo, el Presidente emitió un comunicado en redes sociales

El presidente Mauricio Macri calificó hoy de "trascendental" el debate que se llevará a cabo en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y aseguró que "no importa cuál sea el resultado, hoy ganará la democracia".

El comunicado completo

"Como demostraron las exposiciones, los debates y las movilizaciones que nos trajeron hasta acá, las divisiones en las creencias sobre un tema a veces pueden ser irreconciliables.

Sin embargo, esas mismas expresiones que no lograron persuadir a los que piensan diferente, sí hicieron reflexionar a muchos argentinos sobre un tema en el que no tenían posición e iluminaron otros asuntos fundamentales que eran opacos a la opinión pública.

La importancia de esta votación va mucho más allá del tema específico que intenta dirimir. Nos plantea como sociedad un escenario pacífico para promover y realizar cambios. Pero, además, nos obliga como individuos a comprometernos a aceptar que hay otros que piensan distinto.

Los cambios profundos e incesantes que tendremos que hacer a lo largo de este siglo serán un desafío espectacular a nuestra tolerancia. Nadie obtendrá todo el tiempo exactamente lo que busque. Siempre viviremos en un lugar incómodo donde algo no será del todo como querríamos que fuera.

Si aceptamos vivir entre los vaivenes de una sociedad que discute con intensidad los cambios que quiere para sí misma, si entendemos que nuestras creencias a veces ganarán y otras perderán, llegaremos a ser algo sin igual: verdaderamente libres y mejores personas".