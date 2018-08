Aborto legal Video: "Sos un pelotudo, no rompas las pelotas", insultó Michetti al senador Naidenoff en pleno debate

La vicepresidenta discutió con el radical por los tiempos asignados para las exposiciones. Fuera de micrófono lo insultó y se escuchó

Una fuerte discusión tuvo lugar en el recinto entre la vicepresidenta Gabriela Michetti y el senador Luis Naidenoff, durante el debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El cruce tuvo además un insulto por parte de la vicepresidenta, que se escuchó en el recinto. “Sos un pelotudo, no rompas las pelotas”.

El cruce comenzó a raíz de que durante su exposición, Pamela Verasay pidiera “algunos minutos más” para poder cerrar su discurso, y ante la negativa de Michetti, el senador por Formosa respaldara a Verasay en el pedido.

"A mí me toca conducir el debate. Para eso tenemos reglas, si yo no cumplo las reglas y accedo cuando me piden algunos minutos más puedo pensar que pueden llegar a los veinte minutos, quedo fuera de línea con el resto de los senadores. A usted le parecerá bien y pero a otros no", argumentó Michetti.

“Usted es el presidente del interbloque y debería ser consecuente con esto” le dijo puntualmente a Naidenoff, que intercedió en la decisión.

Al respecto, el legislador argumentó su pedido. “Yo he seguido el debate atentamente y creo que cuando tocó presidir existió flexibilidad en el cierre. Propongo que termine la senadora y vamos a cumplir el tiempo y evitar seguir en discusiones estériles. Usted conduzca, pero deje cerrar”.

En ese momento, Michetti elevó el tono de voz y reafirmó: “Me toca conducir a mí, no a usted. Usted no tiene que conducir la sesión, no tiene que decir cuándo termina alguien y cuándo sigue, lo tengo que decir yo”, disparó la vicepresidenta.

Luego del fuerte intercambio entre ambos, mientras la senadora de Salta Cristina Fiore daba su opinión sobre los tiempos del debate, fuera de micrófono se escucha decir a Gabriela Michetti: “Sos un pelotudo, no rompas las pelotas”.

No obstante, el insulto durante la discusión no tuvo mayor trascendencia dado que al parecer no todos lo escucharon.