Quiere dar nombres Entre lágrimas, Roberto Oyarbide apuntó contra Néstor Kirchner y le pidió a Bonadio que lo cite a declarar

El ex juez federal afirmó que está "muy mal" y que sobreseyó a todos en la causa de enriquecimiento ilícito del expresidente por pedido de Jaime Stiusso

El ex juez federal Norberto Oyarbide acusó al expresidente Néstor Kirchner de presionarlo para cerrar la causa por enriquecimiento ilícito en su contra

"Estoy mal, estoy muy mal. Me queda todavía un poco de fuerza para decir las cosas. Yo sobreseía en base a lo que me dijeron, había que hacerlo y así fue", afirmó el exmagistrado en una entrevista radial.

Sobre la causa que involucra a la familia Kirchner, Oyarbide mencionó al auditor General de la Nación Javier Fernández y al exespía Jaime Stiuso como las personas que lo presionaban.

"Finalmente, ellos eran empleados, por llamarlo de alguna manera, de una persona de la que emanaban todas las responsabilidades. Es la persona que falleció, el esposo de la Presidenta", disparó en charla con "El Angel del Mediodía" en Radio 10.

"Yo sobreseí en base a todo lo que me dijeron. Había que hacerlo. Y así fue que transcurrió. Esa era la pura verdad. Fue el mismo fin de semana que él se murió, ¡mirá qué desgracia!", agregó Oyarbide.

El exmagistrado le pidió públicamente al juez Claudio Bonadio ampliar su declaración indagatoria sobre el escándalo por los cuadernos del chofer Oscar Centeno. En efecto, Oyarbide señaló el miércoles luego de declarar en esa causa: "Se van a enterar quiénes me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner".

No obstante, recalcó que "jamás" recibió dinero de parte de ningún funcionario, a la vez que explicó la cantidad de veces y en cuántas circunstancias tuvo encuentros con el ex secretario de Coordinación Roberto Baratta y su ex secretario privado Nelson Lazarte.

"Expliqué a quiénes conocía y a quiénes no conocía de ninguna manera. Dije en qué circunstancias, en qué momentos y en qué cantidad de veces los vi a Baratta y a Lazarte. A De Vido lo conozco por televisión", concluyó.