Participará de las PASO Pichetto lanzó su candidatura a presidente, con halagos a Duhalde y críticas a Macri y Cristina

El senador rionegrino anunció que será uno de los precandidatos dentro del Peronismo Federal durante un acto realizado este jueves en La Plata

El senador Miguel Ángel Pichetto se lanzó este jueves como precandidato presidencial del peronismo en un acto en la ciudad de La Plata, donde criticó al presidente Mauricio Macri y su antecesora, Cristina Kirchner, al afirmar que "ambos han fracasado y además se necesitan y se complementan".

"Tengo la voluntad y convicción de ser alternativa, ser candidato y discutir con inteligencia cómo resolvemos la mejor candidatura de cara a 2019 para volver a ser poder en la Argentina", expresó el jefe del Bloque Justicialista del Senado en el acto realizado en el Teatro Metro de La Plata.

En esa discusión del peronismo para 2019, Pichetto incluyó al ex ministro de Economía Roberto Lavagna y a los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), a quienes elogió y convocó para llevar adelante la "renovación general del peronismo".

"Esta construcción se diferencia de la construcción política de Unidad Ciudadana", sentenció el rionegrino y agregó: "Nuestra propuesta no tiene nada que ver con alianzas o inserción de sectores de la izquierda argentina, ligados al viejo PC, aliados de la dictadura militar, o sectores del troskismo que piensan que rompiendo todo existe la posibilidad de volver al poder".

"No somos eso, nuestra visión es el centro nacional de (Juan Domingo) Perón", agregó el senador y en ese contexto advirtió que "si el peronismo no se reconstruye, no instaura liderazgos firmes y no lleva una propuesta corre el riesgo de diluirse".

Seguidamente, indicó que "los últimos cuatro años de gestión de la expresidenta y del ministro (de Economía Axel) Kirillof fueron un fracaso", porque "terminaron con un fuerte intervencionismo del Estado, un cepo a la economía, un montón de trabas que hacían imposible que la Argentina creciera".

Inmediatamente después le apuntó a la administración de Macri y señaló que "aumentó el endeudamiento externo, las paritarias siempre a la baja, pérdida de poder adquisitivo tremenda, devaluación del 40% con paritarias en el sector público del 15% y una profunda crisis ligada a la pérdida del consumo".

"Ambas han fracasado. Además son funcionales, ambos se necesitan y se complementan y la brecha la alimentan todos los días", disparó el líder de los senadores justicialistas, aunque aclaró: "Nosotros no somos la avenida del medio".

En este sentido, el rionegrino agregó: "No somos una alternativa híbrida sin rumbo y sin corazón. Nosotros somos el futuro, el proyecto político nacional para recuperar la Argentina, salir de la lógica del ajuste, incrementar la demanda interna, el consumo y una política proactiva de creación de empleo".

Según afirmó, en esa visión económica trabaja junto al ex ministro de Economía Miguel Peirano y al diputado nacional del massismo Marco Lavagna, al tiempo que insistió en llevar a cabo una "construción colectiva que tiene la necesidad de encontrarse y salvar al peronismo".

"Estoy convencido de que, como decía el general (Napoleón) Bonaparte, lo que se necesita para lograr un objetivo es audacia en primer lugar, audacia en segundo lugar, audacia en tercer lugar y en cuarto lugar una propuesta", remató el senador.

No obstante, Pichetto halagó a Duhalde, afirmando que "hizo la reconstrucción de la Argentina". En este sentido, destacó que su gobierno tuvo "perfil parlamentario y el proceso de recuperación de la economía fue fundamental para levantar a la Argentina".

El rionegrino consiguió apoyos de diversos dirigentes peronistas, ocmo Eduardo Camaño, Raúl Álvarez Echague, Luis Basile, Gilberto Alegre, Graciela Camaño y Damaso Larraburo.

También cuenta de varios sindicatos de la provincia de Buenos Aires, como Camioneros, UTA, APOC (Organismos de Control), Árbitros, Bancarios, UECARA (Construcción), Gas, SOESGyP (Garajistas), SUETRA (Educadores Técnicos), Maestranza, Juegos de azar, Comercio, SITRADA (Recuperadores), Martilleros, Viajantes, SOSBA (Obras Sanitarias), AERI (Rentas), Carga y Descarga, Ajamop (Obras Públicas) y Salud Pública, entre otros.

Pichetto fue varias veces candidato a gobernador de Río Negro: en 2007 perdió con el candidato apoyado por el entonces presidente Nestor Kirchner, el radical K Miguel Saiz, mientras que en 2011 se quedó fuera de la Gobernación a manos de Carlos Soria y en 2015 perdió contra Alberto Weretilneck, quien logró la reelección.