No se mostrará en público Norberto Oyarbide habló por el portero eléctrico y les pidió una “gauchada” a los periodistas: “¿Me dan con el encargado?”

El exjuez federal aseguró que no saldrá de su casa por 30 días, después de que llorara en una entrevista radial y pidiera ampliar su declaración

El exjuez federal Norberto Oyarbide les “hizo un encargo” por el portero eléctrico a los periodistas que lo esperaban en la puerta de su edificio. Desde que declaró por primera vez en la causa de Los cuadernos de las coimas les dijo “loros” a los movileros, aseguró que exfuncionarios K “le apretaban el cogote” y hasta lloró en una entrevista radial. Este viernes, cuando la prensa que hacía guardia en Posadas y Rodríguez Peña escuchó una voz que pedía: “¿Me dan con el encargado?”.

El jueves, el exmagistrado se presentó espontáneamente en la fiscalía de Carlos Stornelli y pidió que le repongan la custodia. Fue después de que aseguró públicamente que tenía más datos para aportar a la investigación del presunto circuito de coimas durante el kirchnerismo, pero que temía por su vida. Es por eso que en la puerta de su edificio lo esperaban los periodistas, a la espera de que les diera más detalles.

“Hoy a la mañana escuchamos una voz en el portero eléctrico, era la voz del juez que pedía que los periodistas que estamos en la puerta lo pongamos en contacto con el encargado para que suba”, contó el periodista de TN José Fulgonio.

A juzgar por sus declaraciones, el ex magistrado no volverá a aparecer en el escenario público por un largo tiempo. “Pueden irse porque no voy a salir hasta dentro de un mes, masomenos”, anunció desde su departamento.

Abajo, le repreguntaron: “¿Cómo se siente?”. A lo que respondió: “Perfecto. Por favor, el encargado, ¿me dan con él?”. Y la conversación siguió:

-¿Necesita algo doctor?

-Nada. Hola, ¿Rodolfo?

-Sí, ahí viene Rodolfo doctor. Lo que pasa es que no lo tenemos a la vista. ¿Puede repetir cómo se siente y cómo está?

Y la conversación terminó.

Norberto Oyarbide fue citado a indagatoria en la causa de "Los cuadernos de las coimas" porque aparece mencionado por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, como uno de los que recibió dinero de sobornos. Antes de que declarara la primera vez ante el juez Claudio Bonadio, el exmagistrado dijo ante la prensa que lo "apretaban del cogote" para sacar causas en las que estaban involucrados los Kirchner. Pero en la ampliación que hizo este jueves esa definición no apareció y solo señaló que "actuó conforme a derecho".