Viveza criolla Militantes kirchneristas lanzaron merchandising para burlarse de las causas de corrupción

El kirchnerismo llevó adelante en Ensenada el primer “Plenario de Militancia Nacional y Popular”. Y en la previa del discurso de Máximo Kirchner, en la calle ya se podia conseguir el merchandising kirchnerista que se burla de las causas de corrupción.



“Me quedo con los que se robaron todo. Al menos tenían esa corrupta costumbre de repartirnos el tesoro”, dice una de las remeras que se vendían alrededor del Polideportivo Municipal.

Los militantes de Unidad Ciudadana están convencidos que los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, “son una mentira”.



En tanto, los vendedores callejeros ofrecían las remeras estampadas a $150. Y con nuevos diseños que adaptaron a temas de agenda en pocas horas: las causas por corrupción, la crisis económica y el aborto.



Otra de las renovadas prendas se inspira en el discurso que CFK dio en el Senado de a Nación, cuando en medio del debate por la legalización del aborto llamó a construir un movimiento “nacional, popular, democrático y feminista”.

Los arrepentidos

El desfile de ejecutivos y empresarios por Comodoro Py no se detiene desde que una investigación periodística reveló los escritos de los “cuadernos de las coimas”, un caso de corrupción de "película", que involucra a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Hasta ahora, fueron más de una docena los empresarios que fueron citados que se presentaron ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Y esta larga lista involucra nombre de diferentes negocios. Entre ellos se encuentra Juan Carlos De Goycoechea, ex número uno de la española Isolux en el país. Fue el primer ejecutivo en colaborar con la Justicia en el caso de los cuadernos. Aparece mencionado en los textos del chofer Oscar Centeno entregando dinero negro de parte de la constructora a Roberto Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido.

Ángelo Calcaterra es otro de los involucrados. El primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de IECSA se presentó de manera espontánea en el juzgado de Claudio Bonadio para colaborar ya que, si bien él no figura entre los imputados, sí lo está Javier Sánchez Caballero, que formaba parte de su empresa. Aseguró que entre 2013 y 2015 aportó dinero para las campañas para que "aflojen" las presiones.

Javier Sánchez Caballero, el ex CEO de IECSA declaró ante el juez y habló de los pagos que entregaban extorsionados por el ex subsecretario Roberto Baratta, detalló que eran “aportes de campaña” y negó que fueran los montos anotados por Centeno en su cuaderno. Explicó que eran cifras de alrededor de 100 mil o 200 mil dólares.

Héctor Zabaleta, otro de la lista, es un ex hombre de Techint sospechado de ser el “valijero” de la compañía de los Rocca, y es uno de sus hombres de mayor confianza. Al ser detenido habló de montos de dinero y de entregas, pero no habría mencionado “coimas”, ni “aportes de campaña”, como sí hicieron los otros arrepentidos.

Armando Loson, presidente del Grupo Albanesi llegó a un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para ingresar al programa de imputado colaborador. Loson declaró en Comodoro Py que fue extorsionado por los funcionarios kirchneristas para aportar dinero para las campañas electorales.

El director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A, Claudio Glazman, se lo acusa en los cuadernos de haber hecho entrega a Hernán Gómez -ex funcionario del Ministerio de Planificaciónde una suma total de 6.108.000 dólares.



También está Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, quien cerró este viernes un acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli, y pidió al juez federal Claudio Bonadio convertirse en el quinto empresario en acogerse a la figura de "imputado arrepentido".

Según dejaron trascender fuentes judiciales, su declaración brindó detalles valiosos para la causa y se considera el mayor aporte de información hecho, hasta ahora, por un arrepentido.

Jorge Guillermo Neira, el gerente de Electroingenieria, llegó a un acuerdo de colaboración con el fiscal Carlos Stornelli y se sumó así a la listado de arrepentidos.

Entre los indagados están Hugo Eurnekian, es otro de los empresarios que pasó por Comodoro Py y declaró en la megacausa. Si bien el nombre de Eurnekian no aparecería de forma expresa en los registros del chofer Oscar Centeno, el ex colaborador de Baratta anotó la dirección del conglomerado Corporación América.

Eurnekian afirmó que aportó dinero a la campaña electoral del Frente para la Victoria durante 2013 en, al menos, dos ocasiones.



El titular del Grupo Benito Roggio e Hijos SA, Aldo Roggio, es uno de los principales empresarios de la obra pública en la Argentina, quien se presentó en los tribunales federales.

Luis Betnaza, ejecutivo de la compañía Techint, aseguró este viernes que esa empresa "nunca" efectuó pagos ilegales vinculados a obras públicas. "Nunca pusimos dinero para obra pública", dijo al retirarse de los tribunales federales de Retiro.

Sin embargo, ante el juez admitió el pago a exfuncionarios del kirchnerismo para solucionar una situación de conflicto que tenía en Venezuela Sidor SA, una empresa perteneciente al holding.

En ese sentido, Betnaza argumentó que los pagos mensuales de Techint se realizaron “por una necesidad que estábamos viviendo en Venezuela en ese momento", y detalló que "fue la contribución que hicimos para que eso se resolviera".

Lascurain indicó que no será arrepentido en la causa. "No me arrepiento, porque no tengo nada de que arrepentirme”. Un día después de su declaración, Bonadio liberó una orden y se encuentra detenido.



Raúl Vertúa, empresario rionegrino vinculado a negocios del gas, había sido citado a indagatoria y en horas de la noche del viernes el juez Bonadio ordenó detenerlo.

El vicepresidente de Electroingenieria S.A, Gerardo Ferreyra, prestó declaración indagatoria. Cuando era trasladado por la Policía a Comodoro Py junto al resto de los imputados, aseguró: "No sé por qué estoy detenido, esto es un show mediático, yo no pagué coimas".

Rodolfo Poblete, empresario del Grupo Romero, declaró y tras su testimonio el juez Claudio Bonadio decidió ordenarle la prisión preventiva. El nombre del empresario aparece en los registros del chofer el 19 de marzo de 2010, en la entrega de un bolso con 300 mil dólares.

Carlos José Mundin, empresario de BTU SA, figura en las anotaciones de Oscar Centeno, donde se detalla que tuvo reuniones con Roberto Baratta, en las que se habla de seis fechas entre julio y septiembre de 2012 donde se "entregaron bolsos con dinero", sin especificar montos.



Francisco Valenti, directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), según la información de Centeno en los cuadernos, pagó unos u$s2,8 millones a Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido, ex ministro de Planificación del kirchnerismo.