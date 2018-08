Duro discurso Máximo Kirchner evitó referirse a los cuadernos y apuntó contra Mauricio Macri y la Justicia

"Hay que pedirle al Presidente que cumpla con sus promesas de campaña, tiene que entender que no le va alcanzar con perseguir", enfatizó el diputado

En medio del escándalo desatado por los cuadernos de la corrupción, Máximo Kirchner evitó referirse a la causa y apuntó contra el presidente Mauricio Macri y la Justicia al sostener que son perseguidos y que pueden hacer con ellos "lo que quieran".



"Hay que Pedirle al presidente que cumpla con sus promesas de campaña, tiene que entender que no le va alcanzar con perseguir. Podrá hacer con nosotros lo que quiera", enfatizó el diputado nacional y referente de la agrupación La Cámpora durante un plenario de Unidad Ciudadana en el Polideportivo Municipal de Ensenada.



"El emperador (en referencia a Macri) dice Cristina (Kirchner) y hace así con el dedo (señala), y sale corriendo el partido judicial, con jueces que han tenido mas de setenta causas, que no han laburado nunca por el pueblo, que no han resuelto nada y para mantenerse hacen eso y se ponen a disposición", insistió.



Cristina Kirchner deberá presentarse el lunes a declarar ante Bonadio, en la causa que ya tiene a 15 ex funcionarios y empresarios detenidos y que se disparó con los ocho cuadernos que escribió Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el ministerio de Planificación Federal y apuntado como el recaudador.



Con un discurso encendido e insistiendo con los números de la actual situación económica , Máximo también deslizó una crítica al interior del peronismo: "A veces cuando hay algunos que nos quieren venir a enseñar el peronismo, me pregunto si piensan que Perón estuvo 28 años haciendo Turismo (en Puerta de Hierro) o fue porque se había peleado con la oligarquía y lo habían metido preso".