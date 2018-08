Elecciones 2019 Para los encuestadores, los cuadernos tendrán un impacto electoral limitado

Los analistas consideran que el núcleo duro de votantes de Cristina Kirchner no sufriría cambios, pero consolida su imposibilidad de crecer

Los encuestadores consideran que el impacto electoral que pueda tener el avance de la causa de los cuadernos sobre el kirchnerismo es escaso, pero que el escándalo puede acrecentar la desconfianza general en la política.

Si bien la mayoría de los analistas tendrán números claros sobre la reacción de la opinión pública al escándalo en los próximos días, todos coinciden en que el núcleo duro de votantes de Cristina Kirchner, que ronda el 30%, es difícil de perforar, teniendo en cuenta que no es el primer caso de corrupción conocido durante sus gobiernos.

El analista Sergio Berensztein dijo que hubo casos en los que "los líderes involucrados [en escándalos de corrupción] estuvieron lejos de perder adherentes, sino que lo han consolidado", como el caso de Lula da Silva en Brasil, que hoy lidera las encuestas.

Sin embargo, indicó que la pregunta no está en cuánto puede afectar la investigación de los cuadernos al kirchnerismo, sino qué va a hacer el votante desilusionado que no votaría a Cristina Kirchner o a un delfín suyo, pero que votó a Cambiemos y que no está conforme con los resultados económicos de la gestión de Mauricio Macri .

"La intención de voto no va a tener demasiado impacto porque el atributo de corrupta ya está instalado. Esto [los cuadernos de las coimas] no instala nada nuevo, solo confirma lo que ya sabíamos: en el kirchnerismo había corrupción. No habrá un perjuicio significativo", dijo, en tanto, el consultor Raúl Aragón.

Según él, tendrá "más vigencia" el caso de los aportantes truchos para la campaña de Cambiemos, pues "agrega algo que no estaba en el tablero político". De todas maneras, el caso de los cuadernos servirá, dijo Aragón, para "sacar temporariamente del imaginario" a la economía.

Así como no se espera que los números del kirchnerismo registren una caída contundente, tampoco se cree que el espacio pueda atraer a aquellos que no tienen definido el voto.

Según Pablo Knopoff, de Isonomía, lo que se pone de relieve en este contexto es el límite de crecimiento potencial del kirchnerismo. "No creo que pierda un votante de aquel que siempre estuvo y estará, pero sí de aquellos que alguna vez aprobaron a la expresidenta y dejaron de hacerlo", señaló.

En la misma línea, la consultora Opinaia remarca la dificultad del kirchnerismo en sumar adeptos, al tiempo que subraya el principal problema de la oposición en general: la falta de figuras de alcance nacional.

De acuerdo al diario La Nación, el alejamiento de ese sector de la opinión pública no logra ser capitalizado por otros sectores. Ni los más cercanos, como el peronismo no kirchnerista, ni por el oficialismo, que en los últimos meses registró una caída en las encuestas. Los analistas coincidieron que el escándalo de los cuadernos también impacta en el descreimiento general y creciente de la sociedad frente a la política.

Según los últimos sondeos de Isonomía, el promedio de diferenciales entre imagen positiva e imagen negativa de los principales políticos comenzó a dar negativo en junio (-3%), mientras que hace dos años, por ejemplo, estaba en 24%. En julio, el porcentaje cerró en (-2%).

"[El escándalo] afecta al colectivo de los políticos. En mayor o menor medida, sin importar tu color partidario, hay algo que se tensiona. No creo que haga esto corruptos a espacios no kirchneristas, pero hace corrupta a la política y el que haga política se ve afectado", sostuvo Knopoff.