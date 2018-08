Venta de MacAir Avianca: archivaron parte de un caso en el que estaba imputado el Presidente por inexistencia de delito

Para el magistrado, no se pudo comprobar el conflicto de intereses ni las incompatibilidades denunciadas por legisladores kirchneristas

El juez federal Sergio Torres archivó por inexistencia de delito dos de las partes en la que está dividida la causa judicial en la que se investigan siete hechos relacionados con la aviación.

En la causa, además del presidente Mauricio Macri, también está imputado el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, por su denunciada vinculación con la empresa Fly Bondi que –como Avianca- obtuvo rutas aéreas por parte del Gobierno.

El juez archivó por inexistencia de delito la parte de la investigación relacionada con Avianca. La empresa de bandera colombiana es controlada por el mismo fondo de inversión que con la firma Avian compró en 2016 la histórica compañía de taxis aéreas de la familia Macri: MacAir, señaló Infobae.

La nueva compañía se vio favorecida por el gobierno de Macri con la adjudicación de "servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo" –16 rutas aéreas– que comenzará a explotar en breve.

El juez analizó la venta de las acciones de la empresa de los Macri a la empresa Avian y comprobó las transferencias de dinero y las acreditaciones en las cuentas bancarias por la suma de 10 millones de dólares.

La operación fue asentada en los libros contables de Sideco Americana, la empresa del Holding Macri que poseía las acciones de MacAir. Cuando la nueva línea aérea se presentó para pedir las rutas ante el Ministerio de Transporte, las acciones no estaban en manos de las empresas de la familia Macri, agregó Infobae.

De acuerdo al mencionado sitio, en la resolución de Torres, se cita un informe de la Oficina Anticorrupción que señala que "no se configuraban situaciones que hicieran suponer un conflicto de intereses al momento en que Avian Líneas Aéreas SA solicitara las rutas aéreas en cuestión ni se verificaba alguna de las causales de excusación previstas en la legislación procesal civil en la medida en que, el Sr. Presidente de la Nación, su familia o empresas antes mencionadas no tenían interés económico en la empresa MacAir Jet SA para ese entonces". No hubo incompatibilidades y la venta de la empresa fue regular, no fue simulada ni se hizo a precio vil.

Otro de los hechos investigados en el mismo expediente –producto de la denuncia de los diputados por el Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié- es la operación para adquirir una flota de aviación destinada a la Presidencia de la Nación donde se involucró a los integrantes de la firma MacAir. Y un pago de un viaje a Colombia que hizo Macri.

La investigación hecha por Torres determinó que nunca se hizo la compra de la flota presidencial –que tiene graves falencias de funcionamiento– , ni siquiera de un avión. Se llamó a licitación por horas de vuelo y por la compra de un avión. Pero ambos procesos fueron cancelados. Es decir, según explica Torres, no se direccionaron porque no hubo ganadores.

En tanto la contratación de una empresa para el vuelo que hizo Macri a Cartagena, Colombia, se hizo mediante un procedimiento excepcional llamado "aprobación de gasto".

Se había denunciado también que la empresa que hizo el viaje había demandado al Estado argentino por falta de pago, hecho que se pudo comprobar.