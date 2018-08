Coimas en la obra pública Tras la declaración de Cristina, Bonadio define los próximos pasos en el "cuadernogate": su impacto en el PJ y en las encuestas

La expresidenta buscó politizar el caso. Pidió que Macri y Angelici sean citados por su vínculo con Calcaterra. A la tarde allanaron el edificio donde vive

El caso de los cuadernos entrará en los próximos días en una nueva etapa. A partir de la última indagatoria, el juez federal Claudio Bonadio cuenta con diez días para definir los procesamientos de los imputados, entre los que se encuentran ex funcionarios e importantes empresarios a quienes involucró en una trama de corrupción vinculada a la obra pública durante la anterior gestión.

La última citación del cronograma hasta la presentación en tribunales este lunes del ex funcionario Claudio Uberti y el empresario Juan Chediack era la de la expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de ser la jefa de la asociación ilícita.

En su paso por Comodoro Py, la exmandataria negó los cargos en su contra, recusó al magistrado y al fiscal Carlos Stornelli, pidió la nulidad de la causa y denunció una “persecución judicial”.

En busca de un golpe de efecto que invierta roles, solicitó se cite a declarar a Mauricio Macri y Daniel Angelici. Por la tarde, se realizó un operativo en el edificio donde habita la exmandataria, en Recoleta.

Luego de pedir en la previa que la militancia no se movilice a Comodoro Py, Cristina se dirigió en la mañana de este lunes al juzgado federal Nº 11 donde presentó tres escritos:

1) Su declaración indagatoria, en la que se presentó como víctima de una maniobra política –su estrategia será la de las persecución- y cuestionó “las arbitrariedades” de Bonadio.

2) El planteo de nulidad del expediente, en el que se refirió al origen ilícito de la causa –apuntó “a la invalidez de la prueba recogida”-. También denunció que hubo fórum shopping, es decir, que el juez y el fiscal se eligieron de forma discrecional y “otras graves violaciones al debido proceso legal”.

3) Las recusaciones del juez y fiscal intervinientes.

Durante su paso por los tribunales federales de Retiro estuvo acompañada por su abogado Carlos Beraldi, el dirigente social y referente de la CTEP, Juan Grabois, y el ex embajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés, quien consultado por este medio dijo que fue por decisión personal ya que conoce a los Kirchner hace 24 años y que no se contactó con nadie cercano al Papa.

No obstante, como fueron los únicos dos dirigentes que la secundaron, muchos interpretaron un respaldo implícito de Francisco. Se trata de dos dirigentes con acceso a la Santa Sede.

Tras dejar Comodoro Py, la expresidenta difundió su presentación por las redes sociales y apuntó contra Macri, con quien decidió polarizar.

“Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? Algo peor: decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona”, sentenció.

En ese sentido, y en pos de darle volumen político al expediente, la actual senadora por la provincia de Buenos Aires requirió en su planteo de nulidad que se cite como testigos al operador judicial del PRO, el abogado y presidente de Boca, Daniel Angelici; y al propio Presidente de la Nación.

Involucró a ambos en la estrategia defensiva de Angelo Calcaterra, primo del actual mandatario y ex titular de la constructora Iecsa, quien es uno de los tantos empresarios imputados en el expediente. Siguiendo esa línea, planteó “una indebida interferencia del Poder Ejecutivo Nacional en el trámite de este proceso” y solicitó “que se lleve a cabo una minuciosa investigación en este sentido, ya que podríamos estar en presencia de delitos de acción pública”. Calcaterra se acogió a la figura del arrepentido apenas estalló el escándalo y quedó en libertad.

Con estos pedidos, Cristina buscó correr el foco de atención y politizar la causa.

Cerca de las 19, se realizó un operativo en el edificio que habita la expresidenta, en Recoleta. Los allanamientos se realizaron en los pisos 1º y 4º, que no son de su propiedad, según explicó uno de sus abogados, Gregorio Dalbón. El letrado dijo que el procedimiento es ilegal y parte de un "show mediático". Según dejó trascender la justicia, los agentes de la Policía Federal buscan dinero.

Escenarios

En la misma jornada en que la expresidenta debía prestar su declaración indagatoria, la divisa estadounidense trepó por encima de los $30. Cuando Fernández de Kirchner dejó tribunales se fue al Instituto Patria. Entonces, se hizo eco de la nueva corrida cambiaria.

Desde allí, tuiteó: “Recién llego al Patria. Me dicen que el dólar está 30,50 y que Bloomberg informó que, después de Turquía, Argentina es el mercado emergente más vulnerable por balance de cuenta corriente, deuda externa e inflación. Uhh!! Van seguir con el circo judicial y los movileros atrás mío”.

La comparación no es azarosa. Marca la línea política que se escuchará de cara al año electoral.

“'Cuadernos’ versus ‘situación socioeconómica’, ese va a ser el eje de la campaña de acá al 2019”, aseguró a iProfesional el consultor Ricardo Rouvier.

De acuerdo con el analista, el cuadernogate “no le hace bien al kirchnerismo ni al peronismo ni a Cristina. Hay que ver cómo evoluciona este caso pero parece ser el más grave de todos, más grave que lo de Báez, que los bolsos de López. La gravedad la dan los actores involucrados. Es inédito ver a un empresario preso o a un ex juez llorando. Todo eso se ve a través de la televisión y tiene impacto”, aseguró.

Con dos polos políticos bien marcados (Unidad Ciudadana y Cambiemos tienen un 30% de apoyo cada uno, según se desprende de las encuestas), el caso de las supuestas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo golpea en el 40% restante del electorado que oscila según las circunstancias. “No afecta al 30% duro del kirchnerismo pero reafirma al voto macrista”, agregó Rouvier.

No obstante, el consultor hace una salvedad para dimensionar la complejidad del horizonte político: “Esto convive con una fuerte crisis económica, que también tiene su fotografía de minuto a minuto”.

La crisis económica afecta la imagen del Presidente que no logra repuntar desde la reforma previsional. “Hoy Macri es un figura que se debilitó mucho en su virtud o atributo de poder traccionar votos”, señaló Rouvier, para concluir que en la Argentina “hay una crisis política. No hay dirigentes. Creo que no es terminal. Pero es un momento de fuerte crisis”.

El consultor político Carlos Fara observa un panorama similar. “Es un escenario complejo para todos”, aseguró en diálogo con iProfesional.

Según su punto de vista, por ahora no cree que “en el corto plazo el tema de los cuadernos vaya a afectar mucho a Cristina. Tiene un núcleo duro bastan fiel y que le importa más cómo está la situación económica que los actos de corrupción”.

Por eso, sigue viendo un escenario de una Cristina “con todas las posibilidades de salir segunda en las elecciones y ubicarse como líder de la oposición”, añadió, alejando la posibilidad de un hundimiento de la expresidenta en las encuestas aunque poniéndole un techo.

Pero como el caso de los cuadernos no puede analizarse en soledad, Fara sostuvo que “al volverse impredecible la situación económica es más difícil saber cómo va a llegar el Gobierno al momento de las PASO”. Además de un dólar alto aún restan meses de recesión.

Una particularidad del escenario actual es que nadie capitaliza los vaivenes de Macri y Cristina en las encuestas. “La gente está muy angustiada por la situación económica. Se mueve el dólar y todo tambalea. Es difícil que la gente se fije en una opción política a un año de las PASO. Y tampoco los actores están teniendo estrategias consistentes como para poder captar ese 40% del electorado en disputa”, consideró.

Interna peronista

El caso de los cuadernos promete impactar también en el armado peronista.

Todo indica que cuando Bonadio avance con el pedido de desafuero y detención de la expresidenta volverá a chocar con sus fueros. No sucedería lo mismo con el pedido de allanamiento a sus domicilios, una medida que divide aguas en el bloque que conduce el senador Miguel Ángel Pichetto.

La bancada del PJ es la que tiene la llave para habilitar o rechazar el desafuero de la senadora, por la cantidad de votos que aporta en la Cámara Alta. Pichetto ya anunció públicamente que no van a prestar su conformidad para quitarle su inmunidad parlamentaria a la expresidenta. El debate, en todo caso, es si habilitan los operativos en sus domicilios, tal como requirió Bonadio. Esa medida estaba pautada para ser debatida en el recinto el 9 de agosto y se postergó para este miércoles.

La decisión resquebrajó al bloque pejotista. Reflejo de ese estado de relaciones fue la discusión en comisión de esta medida, que logró con lo justo el dictamen para habilitar los procedimientos. Esto volvió a verse en la sesión especial del 9 de agosto en que se trató –y pospuso- el tema: estuvo a punto de levantarse por falta de quórum.

Más de una decena de los 24 integrantes de la bancada peronista no está de acuerdo con darle curso a los allanamientos. Entre ellos se cuentan el formoseño José Mayans, la tucumana Beatriz Mirkin y el pampeano Daniel Lovera. Lo mismo sucede con los senadores de Entre Ríos y San Juan, por citar algunos ejemplos.

No obstante, al oficialismo y sus aliados les alcanzarían los votos para avanzar. Pichetto es uno de los legisladores peronistas que apoya el pedido judicial.

Mientras se espera aquel debate, este lunes por la tarde se realizó un operativo en el edificio -no en el departamento- que habita la expresidenta en la Capital Federal. El procedimiento, le agrega mayor incertidumbre a la votación del 15 de agosto.

Uno de los abogados de Cristina, Gregorio Dalbón, se hizo presente en el domicilio (Uruguay al 1300) y habló con la prensa: "Esto es ilegal", dijo. Y añadió: "Es circo para tapar el dólar que llegó a $31". Explicó que se están allanando el 1º y el 4º piso que no pertenecen a la expresidenta. Según hizo trascender la justicia, los efectivos de la Policía Federal buscan dinero.

De acuerdo a las anotaciones de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, publicados por el diario La Nación y cuyas copias fueron aportadas a la Justicia, se hace referencia al departamento de la expresidenta como presunto lugar de recepción de los bolsos con dinero.