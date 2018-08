Coimas en la obra pública El mercado pregunta: ¿Macri puede sostener su política económica?

El periodista Carlos Pagni analizó el caso de los cuadernos y su impacto en la esfera política y económica,. Qué espera el mercado

El periodista Carlos Pagni, en su programa Odisea Argentina, se refirió al escándalo de los cuadernos de Centeno. "Esto que estamos viendo, todo este espectáculo al que estamos asistiendo tiene una magnitud desconocida por varias razones", sostuvo el conductor. También hablo sobre la situación política de Mauricio Macri y lo que podría pasar el año que viene, publicó urgente24.com.

En primer lugar, es inédito "por la cantidad de dinero": Según un cálculo de dos investigadores del CONICET, "los sobreprecios y las coimas de la obra pública, en los 12 años de gobierno kirchnerista, habían alcanzado a u$s36.000 millones, 6 puntos del producto bruto", explicó Pagni, "lo que se ha robado, en materia de obra pública durante los 12 años, equivaldría a pagarle a un millon de personas el salario mínimo durante 7 años".

En segundo lugar, se encuentra la particularidad de que el caso de corrupción toca, verdaderamente, al empresariado privado. Y a ejecutivos verdadermanete jerárquicos.

"Esto desata peleas entre los mismos empresarios", dijo Pagni. Mecionó el caso de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, que "fue muy selectivo al mencionar las empresas que según él forman parte de un sistema. Es muy interesante la declaración de Wagner porque es la declaración envenenada, no es una declaración inocente", dijo. Entre los nombres aparecen Chediak, Calcaterra, Cartellone, por tan solo citar algunos ejemplos.

El tercer punto es que "esta causa es a su vez una especie de reflector sobre el aparato que la debe llevar adelante, es un reflector sobre Comodoro Py". Según el periodista, el juez del caso, Claudio Bonadio, y el fiscal Carlos Stornelli tienen ahora una oportunidad de "reivindicar" la institución y su propia imagen.

"Estamos hablando de una red donde participa Comodoro Py". Según Pagni, no se trata de un caso de negligencia, sino de complicidad.

La cuarta característica de este proceso es que "no estamos ante una primera experiencia de lo que podría ser una gran revisión de un sistema de corrupción ligado a contratos con el Estado". Los jueces argentinos "tienen que competir con un proceso bastante eficiente como el que se dio en Brasil".

"Al gobierno no le gusta que se diga que esto es un 'Lava Jato" porque teme que sea recesivo", agregó el periodista. El oficialismo, entonces, tiraría abajo la hipótesis diciendo que ahora se investiga "al Gobierno anterior, no al actual". Sin embargo, según explicó Pagni, esto no es una solución: los banqueros no van a querer saber nada "ni con la obra pública, ni con energía, ni con transporte". Este podría ser, según el conductor, un factor de recesión.

"Estamos viendo que se abre un proceso similar al de Brasil, probablemente con los mismos efectos recesivos", resumió Pagni.

Hay una discusión profunda dentro del Gobierno: ¿cómo hacer el ajuste fiscal? El problema gira, sobre todo, en torno al sistema de las jubilaciones.

En Cambiemos, entonces, hay dos posturas: "La primera dice hay que cuidar la política, no podemos seguir haciendo cosas impopulares, porque la imagen negativa de Macri está subiendo de manera acelerada", aseguró. También "están lo que dicen lo contrario, lo único que puede salvar la política es el camino ortodoxo que hemos tomado, si ya pasamos lo peor hagamos ahora todo", mencionó.

Con respecto a esto, "todavía hay una confusión que es la que mira el mercado". "El riesgo país, que había cerrado en 696 puntos básicos viernes, hoy es de 746. Estamos fuera del mundo", explicó Pagni, y agregó que "esto agrega recesión".

La incertidumbre sobre el 2019 crece: "Macri se está deteriorando y en el medio no aparece nada". Según Pagni, el mercado está esperando a alguien que asegure que las reformas económicas necesarias se van a llevar a cabo.

Así concluyó su editorial: "¿La clase política argentina está en condiciones de recrear un sistema institucional a partir de la ciénaga en la que estamos chapoteando, con la narrativa de la corrupción?".