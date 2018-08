Precoloquio de IDEA Primera cumbre de empresarios tras escándalo de los cuadernos: ¿hubo alguna autocrítica de los ejecutivos de negocios?

El encuentro en Rosario se desarrolló en un marco particular, luego de que estallara el escándalo por corrupción en el manejo de la obra pública

La evolución del dólar, que a estas alturas parece imparable; el impacto de la recesión sobre las inversiones y las consecuencias del escándalo de los cuadernos en el ámbito de los negocios y la vida empresaria fueron los tres grandes temas de referencia durante el Precoloquio de IDEA Región Centro.



Organizado en Rosario por la entidad empresarial que agrupa a los ejecutivos más fuertes de la Argentina, la referencia a los casos de corrupción y pago de coimas que involucran a una docena de importantes hombres de negocios no solo no estuvo ausente, sino que dominó la agenda.



De hecho, fue la primera vez desde que estalló la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio en que el titular de una entidad de este tipo pronuncia un discurso casi íntegramente dedicado al caso.

Javier Goñi, presidente de IDEA, hizo de vocero de los casi 300 empresarios que participaron del evento.



El también CEO de Ledesma calificó de “triste” el momento que le toca vivir al empresariado argentino.



Paradójicamente, la compañía que comanda es la encargada de la fabricación de los cuadernos Gloria, ahora tristemente célebres por haber sido utilizados por el ex chofer de Roberto Baratta para detallar la ruta de las coimas y los sobornos del kirchnerismo.



De todos modos, Goñi se mostró esperanzado en que el accionar judicial permita “desarticular el entramado de corrupción entre muchos actores de la sociedad”.



Ante un escenario atento, el titular de IDEA se dedicó a enumerar, uno por uno, a quienes considera los responsables de esta situación.



En ese marco, habló de funcionarios que hacían abusos del poder para robar y de políticos cuyo único fin fue enriquecerse a expensas de la sociedad, lejos del servicio a la comunidad que deben dar.

Javier Goñi, presidente de IDEA, calificó de "triste" el momento que le toca vivir al empresariado argentino.

También se refirió a jueces a quienes identificó como “cómplices” y que cajonearon los expedientes a cambio de dinero espurio.



En cuanto a sus pares, se refirió a ellos como “malos empresarios que buscaban el atajo para enriquecerse ilícitamente”.



Aunque no los nombró, está clara la referencia de Goñi a empresarios como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gabriel Romero, Gerardo Losón (dueño de Albanesi) y a Juan Manuel Uribelarrea, propietario del grupo MSU, entre otros implicados e imputados en la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.



“Es imprescindible que la Justicia desenmascare a todos, y de esa forma se pueda separar la paja del trigo”, reclamó el titular de IDEA con el objetivo de no mezclar a los que considera delincuentes con el resto del empresariado local.



“No somos todos iguales , y si queremos construir un país en serio los culpables deben hacerse cargo de sus delitos y pagar por ello”, pidió Goñi, ante el aplauso del auditorio.

El mensaje fue claro. Fue un pedido explícito para que no se meta a los empresarios en la misma bolsa. Sin embargo, previamente, el gobernador Miguel Lifschitz mandó un tiro por elevación y exigió una suerte de mea culpa: "Hoy vivimos, no sorprendidos, que lo que se está descubriendo, existía. Nadie puede decir que no se sospechaba. Pero ver estas cosas expuestas de una manera tan brutal, no solo representa la peor cara de las últimas décadas, sino que el proceso de corrupción desenfrenada, con cómplices, ha representado una pérdida de oportunidades para millones de argentinos".

Miguel Lifschitz: "Hoy vivimos, no sorprendidos, que lo que se está descubriendo, existía. Nadie puede decir que no se sospechaba".

En paralelo, otros importantes hombres de negocios que participaron de este tradicional Pre Coloquio rosarino también se expresaron al respecto. Como es el caso de Teófilo Lacroze, CEO de Shell Argentina, para quien es fundamental que la Justicia “vaya a fondo en la resolución de la causa”.



En diálogo con iProfesional, el ejecutivo se mostró optimista con respecto a que tras la investigación judicial haya condena para los responsables.



“Como empresario celebro que esto se haya descubierto, más cuando desde nuestra empresa practicamos los valores de la ética y la legalidad como forma de proceder”.



De igual forma, Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, hizo referencia a la necesidad de que la Justicia vaya a fondo en el caso. “La ética es central para hacer negocios y por eso es positivo que se haya descubierto esta causa”, agregó el titular de uno de los grupos agropecuarios de mayor relevancia en el país.

"Ver estas cosas expuestas de una manera tan brutal, representa la peor cara de las últimas décadas" dijo Miguel Lifschitz.

Cambio cultural

Antes, cuando le tocó pronunciar su discurso de apertura del Precoloquio, Rosario Altgelt, también pidió encarar un proceso de cambio cultural que imponga los valores éticos como premisa. La presidente del 54 Coloquio de IDEA y gerente General de Latam, anticipó algunos de los lineamientos del próximo encuentro de la entidad que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de octubre en Mar del Plata.



En ese marco, dijo que “IDEA viene trabajando en el impulso de ese cambio cultural desde hace muchos años”.



Unas horas después de este discurso, fue Goñi quien recordó los temas vinculados a la corrupción y a los lazos ilegales entre funcionarios y empresarios que desde la entidad que preside se fueron tratando en anteriores coloquios.



Temas vinculados a la Justica, la institucionalidad y la transparencia como durante el Coloquio 51 del 2015, cuando se habló de financiamiento de la política y se reflexionó sobre la ética, los valores y los dirigentes empresariales y sindicales.



Lo mismo ocurrió en el 2016, con un panel sobre Transparencia como condición de Institucionalidad, mientras que en el Coloquio del 2017 se presentaron los resultados de la auditoria de la Justicia Federal y de un documento con propuestas consensuadas para el financiamiento de la política que podría convertirse en ley si es que lo vota el Congreso.



“Es necesario acabar con las mafias enquistadas si queremos un país en serio, democrático y vivible”, sentenció Goñi, para quien la pobreza también es consecuencia de la corrupción.

Rosario Altgelt: “IDEA viene trabajando en el impulso de ese cambio cultural desde hace muchos años”.

Dólar y recesión, al tope de las preocupaciones

También hubo tiempo para admitir que, mas allá de los casos de los cuadernos, el escenario económico que les tocará vivir será complicado.



La suba constante del dólar, la recesión, la caída del consumo y la inflación en aumento le dan un condimento negativo a los planes de futuras inversiones.



Del mismo modo, se mostraron preocupados por el posible escenario político que deberá atravesar la Argentina con el objetivo puesto en los comicios presidenciales del año que viene.



Por eso, los ejecutivos escucharon atentos las exposiciones de Daniel Artana, director de Fiel, y de Juan Germano, a cargo de la consultora política Isonomías. Y coincidieron en los diagnósticos de ambos analistas en cuanto a que se vienen meses de fuerte recesión y de que el Gobierno sufre una importante caída de su imagen.



“Es un contexto serio y complicado, pero igual esperamos que la situación mejore más allá de que los meses que vienen no serán fáciles”, indicó Goñi para quien de todos modos, “el camino que eligió este Gobierno es el correcto”.



Como el resto de sus colegas, el fabricante de los cuadernos Gloria indicó que la lista de temas pendientes en materia económica se refieren a la reducción de la inflación, la baja del déficit fiscal, la elevada tasa de interés, entre otros.