El impacto de la crisis Macri reconoció que "el aumento de la volatilidad internacional nos ha pegado" y dijo que "el dólar está más calmo"

El Presidente brindó una conferencia en Jujuy y también se refirió al "cuadernogate". Dijo que cambiará la forma en que se firmen contratos de obra pública

El presidente Mauricio Macri reconoció esta tarde que por la "volatilidad" internacional "el mundo ha dicho" que la va a prestar a la Argentina "muchísimo menos". El jefe de Estado, además, consideró que "el dólar está más calmo en las últimas semanas".

"El aumento de esta volatilidad, los conflictos entre China y Estados Unidos, el aumento del petróleo, nos ha pegado. El mundo ha dicho que nos va a prestar muchísimo menos, entonces todos tenemos que poner el hombro, los intendentes, los gobernadores", subrayó el Presidente.

En ese sentido, indicó: "Dependemos de que el mundo nos preste".

Macri se expresó así en una conferencia de prensa que brindó junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, luego de encabezar la presentación del refuerzo de la seguridad en la frontera Norte del país, en la localidad jujeña de Huacalera.

“Aún tenemos problemas graves que solucionar y que arrastramos no solo del gobierno anterior sino desde hace décadas”.

Al ser consultado por el Fondo Solidario dijo que no sólo es necesario "terminar con el déficit, que es esta mochila de gastar más de lo que uno tiene. Hay que bajar impuestos y además tener un presupuesto que tenga espacio para hacer obras”. “Entiendo que haya sido un impacto para los intendentes. Estamos en un momento de mucha tensión, estamos afrontando una tormenta muy compleja”, afirmó.

El Presidente también consideró que “la Argentina no tiene un sistema financiero potente y tenemos que ir a pedir afuera. Por el aumento de la volatilidad nos ha pegado. El mundo nos ha dicho que nos va a prestar muchísimo menos”.

Luego, se refirió a la causa de los cuadernos, que mencionó casi en tono electoral: "Estamos entendiendo que el cambio es mucho más que lo económico. Tiene que ver con valores, con la transparencia, del Estado al servicio de la gente".

Para el Presidente, con el "cuadernogate" habrá un "antes y un después" en la forma de que se firmen los contratos de obra pública en el país. "Me siento contento como presidente por haber generado el espacio para que la Justicia investigue en forma independiente, que los periodistas actúen, colaboren y se pueda llegar hasta el fondo de los temas y saber qué pasó", dijo.

"El gran socio que ha tenido la corrupción ha sido la inflación y el déficit fiscal. Cuando hay un presupuesto tan desordenado es más fácil robar", añadió.

A la hora de referirse a la situación económica y social, Macri sumó que "la inflación el próximo año va a ser mas baja”.

Y reconoció que "hemos aumentado los comedores y que el gasto social es el más alto de la historia argentina".

Acto seguido enumeró que "el turismo crece, el shale gas crece, la exportación crece, la carne crece en su exportación".

Actos en Jujuy

Previo a la conferencia de prensa, Macri lanzó el plan uSound impulsado por Samsung destinado a la detección de riesgo de hipoacusia, en un acto que encabezó acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, desde la localidad jujeña de Purmamarca. Allí reiteró que el Gobierno está "enfrentando las tormentas de frente", y ratificó el "rumbo".

"Estamos enfrenando las tormentas de frente, con convicción, manteniendo el rumbo; y sin dejar de pensar que si hacemos los deberes que dependen de nosotros, tenemos muchas cosas para desarrollar y van a generar empleo en cada rincón del país", afirmó.

El primer mandatario puso en marcha el convenio que jóvenes empresarios jujeños llevarán a cabo con la empresa Samsung para elaborar y comercializar una aplicación de celular para detectar diferentes niveles de hipoacusia.

Antes, el mandatario, desde la localidad jujeña de Huacalera puso en marcha el primer operativo en el marco del "Plan de Fronteras Protegidas", acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad; las ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y Desarrollo Social, Carolina Stanley.