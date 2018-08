Hoy marchan para pedir el desafuero de Cristina Kirchner y la ley de extinción de dominio: cómo serán las protestas del #21A

Luego de que el miércoles cayera por segunda vez en dos semanas la sesión en el Senado para debatir los allanamientos a los domicilios de Cristina Kirchner en la causa por los cuadernos de las coimas, un grupo de funcionarios y dirigentes del oficialismo impulsaron una convocatoria para marchar al Congreso este martes a las 19, para reclamar por el desafuero de la ex presidenta, y el tratamiento de la ley de extinción de dominio.

El llamado a la movilización comenzó a circular en las redes sociales con el hashtag #21A y uno de los principales impulsores de la concentración es Ricardo Benedetti, que se desempeña como coordinador de Análisis y Control de Gestión del Sistema Federal Medios y Contenidos Públicos, de la cartera conducida por Hernán Lombardi.

Las marchas se realizarán en plazas y lugares emblemáticos de todas las provincias, entre ellas:

- Córdoba. Los manifestantes se reunirán en el Patio Olmos de la capital cordobesa, mientras que en el resto de la provincia se agruparán en plazas y otros lugares de importancia, como el Cucú de Villa Carlos Paz. Entre los oradores, estarán Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió.

- Tucumán. La Plaza Independencia será la principal sede tucumana, donde pedirán a los senadores peronistas José Alperovich y Beatriz Mirkin que voten a favor del allanamiento a la expresidenta y la ley de extinción de dominio. El miércoles, ambos legisladores se ausentaron de la Cámara.

- Mendoza. Los mendocinos se nuclearán en la Plaza Independencia, en el microcentro mendocino, un día después de que Unidad Ciudadana realizara una convocatoria en la ciudad de Guaymallén.

- Río Negro. Los rionegrinos se concentrarán en la plaza San Martin de Viedma; en el Juzgado Federal y en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche; en la Plaza Pagano de El Bolsón; en el Monumento a la Manzana de General Roca; y en la Plaza San Martín de Cipolletti.

También sumaron su voz distintos dirigentes del oficialismo. En las últimas horas adelantaron que estarán presente los diputados Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Carolina Píparo y Fernando Iglesias.

Y hasta la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se dijo que espera "que el Senado reflexione y dé una respuesta".

Yo voy a la marcha porque tengo ganas. No le pido permiso a nadie. El gobierno no convoca a ninguna marcha y no condiciona voluntades. No hay ni micros ni vales. El que se siente identificado con el motivo y quiere, vá. Sencillo. #21A #YoVoy https://t.co/TMd1mqoeFR